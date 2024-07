Rally di Roma Capitale, ha acceso i motori con prove libere e qualifiche a Fumone. In attesa della partenza dal Colosseo

Le prove libere e qualifiche a Fumone hanno offerto oggi il primo assaggio di azione del Rally di Roma Capitale, quinto round del FIA European Rally Championship, unico italiano, e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L’evento organizzato da Motorsport Italia e Max Rendina ha acceso i motori oggi a Fumone per la sessione di prova che oggi ha permesso ai concorrenti di affinare i set-up per la gara vera e propria che scatterà questa sera dal Colosseo.

Il migliore riferimento è stato fatto segnare da Mathieu Franceschi ed Andy Malfoy, su Skoda Fabia RS Rally2. . Alle sue spalle il ceco Erik Cais con Igor Bacigàl, sempre su Skoda Fabia RS Rally2. Terzo riferimento per Efrèn Llarena e Sara Fernàndez su un’altra Skoda Fabia RS Rally2.

Primi degli italiani Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, sempre su Skoda Fabia, che hanno trovato un buon ritmo. Tra gli equipaggi tricolori in evidenza anche Roberto Daprà e Luca Guglielmetti oltre a Simone Campedelli e Tania Canton che portano in gara in questa occasione una livrea speciale dedicata ad un nuovo progetto di inclusione legato al mondo del rally dal titolo “Orange 1 for Women”.

Lo spettacolo principale sarà questa sera, con l'emozionante partenza dal Colosseo e la SSS1 “Colosseo ACI Roma”, organizzata in collaborazione con l’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Le auto saranno parcheggiate alla Bocca della Verità e, sotto la scorta della Polizia Locale di Roma Capitale, sfileranno in gruppi di 15 dalle 19:00 lungo un suggestivo percorso attraverso il centro città fino al Colosseo.

Giunti a Colle Oppio, i partecipanti saliranno sulla pedana di partenza dalle 20:00 e affronteranno poi la spettacolare prova inaugurale dalle 20:05, le cui immagini delle edizioni precedenti hanno fatto il giro del mondo, consacrando il Rally di Roma Capitale come l'evento più atteso della stagione. L'accesso alla serata inaugurale al Colosseo sarà gratuito per tutti, con aree lounge vip accessibili su invito. Appassionati, curiosi e turisti potranno assistere allo spettacolo della prova speciale al “Colosseo”, il momento sportivo più atteso della gara.

Dopo questo inizio, le auto torneranno a Fiuggi dove riprenderanno le ostilità sabato dalle 7:15 con sei prove speciali, tra cui la lunga “Santopadre – Fontana Liri” di 28.74 chilometri, particolarmente tecnica e impegnativa. Il programma del sabato includerà anche le prove di “Alatri” e “Guarcino-Altipiani”, entrambe da ripetere due volte. Domenica vedrà l'ultima frazione, con la prova più lunga dell'intera stagione europea e italiana, la “Rocca di Cave-Subiaco” di 32.30 chilometri. Grande attesa anche per il ritorno della “Monastero-Jenne”, con il suo suggestivo percorso costellato di gallerie, oltre alla prova di Fiuggi, a pochi passi dalla cittadina. La cerimonia di arrivo finale sarà nel centro di Fiuggi a partire dalle 17:15.