Il Rally di Roma Capitale non è solo una gara. Il focus è anche l'ambiente e la solidarietà

Non c'è solo la componente sportiva nel Rally di Roma Capitale a far parlare di è ma anche l'attenzione all'ambiente in cui muove la carovana delle vetture da gara e i mezzi di supporto, che fanno scuola come ha riconosciuto la stessa federazione internazionale, oggi così attenta a queste tematiche. Il Rally di Roma Capitale, prima competizione in Europa ad aver ottenuto le tre stelle del FIA Environmental Accreditation Programme, ha ulteriormente intensificato l’attenzione verso questi temi per l’edizione 2024. Gli sforzi includeranno l’utilizzo di veicoli di servizio elettrici o ibridi, collaborazioni con fornitori di plastica riciclata certificata e la fornitura di energia tramite generatori a basso consumo e fonti rinnovabili. Sarà inoltre applicato un rigoroso controllo sul sistema di raccolta dei rifiuti e sarà garantito un catering plastic-free presso il paddock di Fiuggi, accompagnato da campagne di sensibilizzazione e comunicazione specifiche, sia sulla stampa locale che sui social.



Interessante ed altrettanto importante anche l’iniziativa “La strada non è un videogioco”, che il Rally di Roma Capitale porta avanti da anni. Orientata alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale, quest’anno sarà veicolata tramite una campagna social di video in pillole che raccoglieranno alcuni consigli per un corretto comportamento sulle strade di tutti i giorni, utilizzando il rally come elemento di diffusione.

Non manca l’impegno sociale. Il Rally di Roma Capitale continua la sua collaborazione in sostegno all'associazione Peter Pan Odv, che prosegue dal 2014. Peter Pan Odv è un'organizzazione di volontariato con sede a Roma che offre accoglienza gratuita alle famiglie di bambini malati di cancro durante i periodi di terapia. Fondata nel 1994, fornisce supporto e servizi riportando la normalità durante tutto il periodo delle cure accogliendo le famiglie all'interno della "Grande Casa di Peter Pan" grazie al supporto di volontari e di un piccolo staff. Ad oggi sono state accolte oltre 900 famiglie.