Rally di Roma Capitale: Roberto Daprà (Skoda) conquista la prima vittoria nell’Europeo e sale in vetta al CIAR

Roberto Daprà ha coronato un fine settimana perfetto conquistando il Rally di Roma Capitale. Il trentino, navigato da Luca Guglielmetti sulla Skoda Fabia RS Rally2 del team Delta Rally, ha centrato la sua prima affermazione assoluta nel FIA European Rally Championship e contemporaneamente si è rilanciato in testa al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Per Daprà si tratta del successo più importante della carriera, ottenuto al termine di una prestazione autoritaria sulle impegnative prove speciali attorno alla Capitale.

Dopo aver chiuso il sabato con oltre 20 secondi di vantaggio, Daprà ha iniziato l'ultima giornata aumentando ulteriormente il margine grazie al miglior tempo siglato nella prova inaugurale della domenica. Da quel momento il trentino ha preferito amministrare il vantaggio, senza correre rischi inutili su un percorso reso ancora più difficile dal caldo intenso e dalle insidiose e strette strade laziali. Nemmeno un cerchio piegato nelle prime fasi della giornata ha compromesso la sua marcia verso il traguardo di Via della Conciliazione, tagliato con quasi 14 secondi di vantaggio.

Il successo assume un valore ancora più importante perché permette a Daprà di diventare l'ottavo pilota proveniente dal Junior ERC a conquistare una vittoria assoluta nel campionato continentale, confermando la bontà del percorso di crescita dei giovani talenti. Dopo la delusione vissuta soltanto una settimana fa al Rally dell'Acropoli, il pilota di ACI Team Italia ha trovato così un'immediata rivincita davanti al pubblico di casa.

Alle sue spalle la lotta per il podio ha regalato emozioni fino all'ultima prova speciale. Teemu Suninen, affiancato da Antti Haapala su un'altra Skoda Fabia RS Rally2, ha difeso con appena mezzo secondo il secondo posto dall'assalto di Bostjan Avbelj, navigato da Elia De Guio. Lo sloveno ha recuperato terreno nel finale, conquistando anche la Power Stage e vincendo complessivamente tre prove speciali dopo aver pagato un testacoda nella prima parte della gara. Grazie al secondo posto, Suninen è salito al comando della classifica provvisoria dell'Europeo con tre punti di vantaggio, mentre Avbelj ha completato il podio dopo aver superato Giandomenico Basso nella fase conclusiva della gara.

La competizione è stata caratterizzata anche da alcuni colpi di scena. Andrea Crugnola, leader dopo le prime cinque prove speciali con la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF, ha visto sfumare le speranze di una terza vittoria a Roma uscendo di strada sulla lunga Piana di Rascino. Rientrato in gara domenica, il campione italiano è riuscito comunque a conquistare il miglior tempo nella nona prova speciale. Anche Andrea Nucita è stato costretto al ritiro dopo essersi messo in evidenza nella spettacolare prova inaugurale disputata all'ombra del Colosseo.

In quinta posizione ha concluso Yoann Bonato, primo tra le Lancia Ypsilon Rally2 HF, davanti a Mille Johansson, autore di una notevole rimonta dopo essere precipitato nelle retrovie nella prova spettacolo iniziale. Hanno completato la top 10 Pablo Sarrazin seguito dalle Lancia Ypsilon del nostro Andrea Mabellini e dell’esperto Yohan Rossel, oltre al campione europeo in carica Miko Marczyk.

Il Rally di Roma Capitale ha assegnato punti validi anche per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con coefficiente maggiorato e il trionfo di Daprà, unito ai ritiri dei principali rivali, gli consente di balzare al comando della classifica tricolore con 73 punti contro i 52 di Crugnola. Avbelj sale al terzo posto con 44 punti, mentre Simone Campedelli mantiene la quarta posizione con 35 punti nonostante un fine settimana complicato nel quale non è mai riuscito a trovare il ritmo dei migliori. Chiude la top 5 Antonio Rusce con 30 punti.

Nel Campionato Italiano Rally Promozione è arrivata la prima affermazione di Benjamin Boulenc e Chloè Barozzi sulla Toyota GR Yaris Rally2 del Toyota Gazoo Racing Italy. I francesi hanno approfittato del ritiro di Nucita per conquistare il successo davanti ad Antonio Rusce e Gabriele Zanni, mentre il terzo posto è andato all'ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen, in coppia con Patric Ohman sulla Citroën C3 Rally2.

Tra le Due Ruote Motrici prosegue invece il dominio di Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti. L'equipaggio della Peugeot 208 Rally4 ha conquistato la quarta vittoria consecutiva stagionale, imponendosi anche nella Power Stage e consolidando ulteriormente la leadership del campionato. Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro hanno ottenuto un prezioso secondo posto seguiti da Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni.

Il Rally di Roma Capitale ha incoronato anche i vincitori delle altre categorie. Maximilian Lichtenegger ed Ettel Bernhard hanno conquistato il successo nel Rally3, Kübra Denizci e Keskin Kerem Deveci si sono imposti al debutto nel Rally5, Sara Carra e Federica Mauri hanno festeggiato nel Campionato Femminile, mentre Vittorio Ceccato e Stefano Tiraboschi hanno primeggiato tra gli Over 55. Nella Suzuki Rally Cup è stato infine Roberto Pellè, affiancato da Luca Franceschini, a dominare entrambe le giornate di gara consolidando la propria leadership nel monomarca giapponese.

Il fine settimana romano ha sorriso anche agli altri protagonisti dell'Europeo. Nell'ERC3 il successo è andato all'irlandese Craig Rahill, che con il navigatore Conor Smith ha ribaltato lo svantaggio accumulato sabato superando il compagno di squadra Ville Vatanen e conquistando la prima vittoria nella categoria al volante della Ford Fiesta Rally3. Nello Junior ERC, invece, il padrone di casa Davide Pesavento ha regalato alla Lancia il successo davanti al tedesco Timo Schulz e al norvegese Karl Peder Nordstrand, imponendosi anche nella classifica ERC4 e completando così una domenica da ricordare per i colori italiani sulle strade del Rally di Roma Capitale.