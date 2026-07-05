Rally di Roma Capitale: Roberto Daprà (Skoda) sempre più vicino al trionfo, Giandomenico Basso sale sul podio provvisorio

ROMA - Roberto Daprà è ormai a un passo da una vittoria che avrebbe un sapore speciale. Il pilota trentino, affiancato da Luca Guglielmetti sulla Skoda Fabia RS Rally2, continua infatti a comandare il Rally di Roma Capitale quando mancano soltanto due prove speciali alla conclusione della gara valida sia per il FIA European Rally Championship che per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Il giovane portacolori di ACI Team Italia ha aperto la giornata conclusiva nel migliore dei modi imponendosi nella lunga prova speciale Monastero-Monte Livata di 22 chilometri. Grazie al miglior tempo in 13'05"2, Daprà ha incrementato ulteriormente il proprio margine sugli inseguitori, confermando il ritmo mostrato fin dalla giornata di sabato e avvicinandosi alla sua prima affermazione assoluta nel Campionato Europeo Rally.

Nella prova successiva il pilota italiano ha preferito amministrare il vantaggio, evitando inutili rischi nelle sezioni più strette del percorso. Al termine della speciale ha spiegato di aver affrontato il tratto con molta prudenza, cercando esclusivamente di evitare errori nelle parti più insidiose della prova. Una strategia che gli ha consentito di conservare un margine rassicurante di 21"1 nei confronti del finlandese Teemu Suninen, secondo in classifica generale.

Alle spalle del pilota di Hyundai si è riaccesa la lotta per il gradino più basso del podio. Giandomenico Basso, vincitore dell'edizione 2025 della manifestazione insieme a Lorenzo Granai, ha sfruttato un errore di Boštjan Avbelj nella prova inaugurale della domenica. Lo sloveno è finito in testacoda perdendo secondi preziosi e permettendo così al due volte campione europeo di salire in terza posizione assoluta. Tra i due equipaggi il distacco è ora di appena 3"7, lasciando aperta la sfida nelle ultime due speciali.

Anche nella parte centrale della top 10 non sono mancati i cambiamenti. Arthur Pelamourges è riuscito a riprendersi la quinta posizione ai danni di Yoann Bonato, mentre Mille Johansson ha continuato la sua rimonta risalendo fino al settimo posto dopo aver iniziato la giornata in decima posizione. Alle sue spalle seguono Pablo Sarrazin, Andrea Mabellini e Yohan Rossel, con Simone Campedelli, Marco Bulacia, Simone Tempestini e William Creighton a completare i primi quindici.

Per quanto riguarda il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Daprà continua a essere il riferimento assoluto della gara, confermando il valore espresso nel corso dell'intera stagione. Alle sue spalle prosegue anche la battaglia nel CIR Promozione, dove l'equipaggio formato da Boulenc e Barozzi mantiene la leadership davanti a Heikki Kovalainen e Giacomo Rusce.

Ora l'attenzione si sposta sull'ultimo passaggio della Monastero-Monte Livata e sulla prova conclusiva Cantenaro-Gerano che farà da Power Steg, decisive per assegnare la vittoria del Rally di Roma Capitale. Poi i vincitori riceveranno il bagno di folla con il podio e la passerella in Via della Conciliazione sotto il passaggio delle Frecce Tricolori a partire dalle 18:30.