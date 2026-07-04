Rally di Roma Capitale: Roberto Daprà (Skoda) sorprende tutti e conquista la Qualifying Stage

ROMA - Roberto Daprà lancia subito un messaggio forte agli avversari nel Rally di Roma Capitale. Il giovane portacolori di ACI Team Italia è stato il più veloce nella Qualifying Stage disputata sui sei chilometri della prova di Tuscolo, firmando il miglior tempo assoluto e conquistando per la prima volta in carriera una vittoria nella sessione di qualifica del FIA European Rally Championship.

Al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli e affiancato da Luca Guglielmetti, il pilota trentino ha fermato il cronometro in 3'37"642, precedendo di appena 496 millesimi Teemu Suninen. Il finlandese, navigato da Antti Haapala, aveva occupato la vetta della classifica per gran parte della sessione, ma ha dovuto cedere il passo al giovane italiano nell'ultimo scorcio della qualifica. Terza posizione per il francese Pablo Sarrazin, autore di una prestazione convincente con la Citroën C3 Rally2 nonostante un piccolo errore lungo il percorso.

Alle spalle del terzetto di testa ha concluso Andrea Crugnola. Il leader del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, al volante della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale insieme a Luca Beltrame, ha chiuso con il quarto tempo, confermando subito la competitività della vettura torinese anche sulle strade del Lazio. A completare la top 5 è stato il campione europeo in carica Miko Marczyk, mentre Boštjan Avbelj ha preceduto l'ottima sorpresa Tristan Charpentier, protagonista di una brillante settima prestazione dopo il salto dalla categoria ERC3.

Ottavo tempo per il vincitore dell'edizione 2025 Giandomenico Basso, seguito da un altro equipaggio di ACI Team Italia, quello formato da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi sulla seconda Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. A completare i primi dieci è stato il protagonista del WRC2 Yohan Rossel, anch'egli al volante della nuova vettura della Casa italiana.

La Qualifying Stage ha fornito indicazioni importanti in vista della gara vera e propria. Le condizioni del fondo, cambiate progressivamente con il passaggio delle vetture, hanno permesso agli equipaggi di raccogliere informazioni preziose sull'evoluzione dell'asfalto e sull'aderenza che potrebbero ritrovare nelle prove speciali della prima tappa.

Per Daprà il successo assume anche un valore strategico perché gli garantirà la possibilità di scegliere per primo la posizione di partenza. Il pilota trentino, però, ha sottolineato come la decisione non sia affatto scontata. «Non era così chiaro quale fosse la posizione migliore da cui partire. Sicuramente essere la settima o l'ottava vettura potrebbe significare trovare la strada molto sporca. Sono felice perché abbiamo vinto la nostra prima Qualifying Stage e adesso dovremo spingere al massimo nelle prove speciali».

La sessione non è stata invece priva di brividi per Simone Campedelli. Il pilota della Toyota è finito largo in una curva rischiando seriamente l'uscita di strada. Campedelli è però riuscirò a evitare conseguenze peggiori e a completare la prova in ventiduesima posizione. «In una curva sono andato largo e siamo stati fortunati a essere ancora qui perché siamo finiti oltre il fosso. È stato un rischio davvero grosso», ha raccontato al termine della prova.

Archiviata la Qualifying Stage e lo shakedown, l'attenzione si sposta ora nel cuore della Capitale. La serata vedrà infatti andare in scena la tradizionale prova spettacolo Colosseo ACI – Roma, ricavata tra Colle Oppio e l'Anfiteatro Flavio. I suoi 1,3 chilometri, percorsi all'ombra del Colosseo, daranno ufficialmente il via alla quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale prima che, da sabato, la sfida si entri davvero nel vivo.