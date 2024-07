Rally di Roma Capitale, serata di gala a Villa Miani per l'apertura della 12^ edizione

E' davvero il più grande evento dell'estate romana La dodicesima edizione del Rally di Roma Capitale è stata ufficialmente inaugurata con una stupenda serata di gala presso Villa Miani.. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti governativi, istituzionali, personalità del mondo sportivo e piloti nazionali ed internazionali di prestigio.



La serata, condotta da Roberta Floris, ha segnato l'inizio della settimana di gara dell'evento organizzato da Motorsport Italia e Max Rendina. Il Rally di Roma Capitale sarà il quinto round del FIA European Rally Championship 2024 e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024 oltre ad essere valido anche per la Coppa Rally di 8^ Zona. L'incontro ha sottolineato l'importanza della manifestazione nel panorama istituzionale e sportivo garantendo una cartolina di grande impatto in una delle location più suggestive di tutta Roma.

Sul Red Carpert (mica ce l'ha solo Venezia!) della residenza romana sono passati tra gli altrila Responsabile della Segreteria Politica di Fratelli d'Italia Arianna Meloni, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi,il capo della Segreteria Tecnica del Ministero dello Sport Mario Pozzi, il Direttore Generale Sport e Salute Diego Nepi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, sempre per Sport e Salute Giuseppe De Mitail deputato Gianluca Caramanna, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Direttore Generale Sport e Salute Diego Nepi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, sempre per Sport e Salute Giuseppe De Mita il deputato Gianluca Caramanna, il Presidente del Consiglio Elena Palazzo, l'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio Giancarlo Righini, il Consigliere della Regione Lazio Luciano Nobili, gli onorevoli Maria Elena Boschi Luigi Barone, Giovanni Quarzo,il Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Mario De Sclavis, il Direttore della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica Francesco Vestito

, l'Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, , il Presidente di ATAC Giovanni Motturala Presidente dell'Automobile Club Roma Giuseppina Fusco, tutti i sindaci dei comuni coinvolti, l'Ambasciatore Turco Ömer Gücük, L'Ambasciatore del Bahrein in Italia HE Dr. Naser M. Y. Al Belooshi, L'Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, il Consigliere Regionale Marco Bertucci, tutti i partners dell'evento e Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale. Presenti anche in rappresentanza dei piloti i pluricampioni d'Italia Andrea Crugnola, Paolo Andreucci ed il campione d'Europa Efren Llarena, oltre alle autorità sportive italiane ed europee.



Il grande show dell'evento avrà luogo venerdì 26 luglio con la partenza dal Colosseo e la SSS1 “Colosseo ACI Roma”, realizzata grazie alla collaborazione con l’Assessore Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Le vetture saranno parcheggiate alla Bocca dellae Verità e, scortate dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, percorreranno dalle 19:00 una passerella per le vie del centro fino al Colosseo, dove si disporranno nuovamente in gruppo. La cerimonia di partenza inizierà a Colle Oppio alle 20:00, seguita dalla spettacolare prova spettacolo inaugurale.

Dopo il prologo, le vetture si dirigeranno a Fiuggi, fulcro logistico dell'evento, con la Direzione Gara, il paddock ed i box, la cerimonia d’arrivo e la serata finale “Power Stage Party” domenica 28 luglio. La gara riprenderà sabato dalle 7:15 con sei prove speciali, tra cui la lunga “Santopadre – Fontana Liri” di 28.74 chilometri. Domenica si svolgerà la seconda frazione con la prova “Rocca di Cave-Subiaco” di 32.30 chilometri e la prova “Monastero-Jenne”. La cerimonia d’arrivo sarà nel centro di Fiuggi dalle 17:15.