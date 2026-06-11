Rally di Roma Capitale si rinnova profondamente. Avrà un percorso ridisegnato con location iconiche nel cuore della Capitale

Il Rally di Roma Capitale si rinnova profondamente. L'edizione 2026 della gara organizzata da Motorsport Italia e ideata da Max Rendina presenterà infatti un percorso completamente ridisegnato, nuove location iconiche nel cuore della Capitale e prove speciali inedite pronte a diventare protagoniste del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La prima grande novità riguarda il centro operativo dell'evento. Tutte le attività saranno concentrate nel quartiere EUR, che diventerà il cuore pulsante della manifestazione. Il Salone delle Fontane ospiterà il Rally HQ, mentre il Parco Assistenza sarà allestito a pochi passi dal Colosseo Quadrato, creando un polo logistico moderno, funzionale e perfettamente integrato in uno dei quartieri simbolo della città. Qui troverà spazio anche una Fan Zone studiata apposta per il pubblico che potrà intrattenersi non solo per vivere i momenti clou dell’assistenza, ma anche per passare momenti di svago e divertimento pensati per tutte le età.

Roma sarà protagonista anche nella serata inaugurale. Venerdì 3 luglio gli equipaggi attraverseranno il centro storico della Capitale prima di raggiungere Via degli Annibaldi per la cerimonia ufficiale di partenza. Da lì scatterà immediatamente la spettacolare prova speciale "Colosseo ACI Roma", un tratto cronometrato unico al mondo che vedrà le vetture sfidarsi ai piedi del Colosseo, nella suggestiva cornice di Colle Oppio. Un'immagine destinata ancora una volta a fare il giro del mondo e a confermare il ruolo del Rally di Roma Capitale come uno degli eventi più spettacolari e riconoscibili del panorama rallystico internazionale. Anche il finale della manifestazione sarà completamente rinnovato. Il podio conclusivo verrà infatti ospitato in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Una cornice di straordinario prestigio che offrirà un epilogo all'altezza della dimensione internazionale dell'evento.



Sul piano sportivo il percorso è stato completamente ripensato, con prove speciali nuove o profondamente rivisitate che porteranno gli equipaggi ad affrontare alcuni dei tratti più spettacolari del Lazio. La "Tuscolo", utilizzata come Qualifying Stage, scatterà nel cuore di Frascati, a pochi passi dalla piazza principale della città. Dopo un tornante particolarmente spettacolare in apertura, il percorso salirà verso il Tuscolo attraversando una chicane naturale in prossimità dello scollinamento prima di lanciarsi in una discesa tecnica e ritmata. La "Vallecupola" collegherà Castel di Tora e Longone Sabino sviluppandosi in parte lungo le rive del Lago del Turano. Dopo lo start nel centro del paese, il percorso diventerà più stretto e tecnico salendo fino a quota 1.200 metri. Una prova molto guidata, veloce e spettacolare, immersa in uno scenario naturale di grande fascino. Tra le speciali più attese spicca la "Piana di Rascino", destinata a diventare uno dei momenti chiave dell'intero rally. Dopo una partenza ampia e veloce, la strada si trasforma in un vero toboga naturale prima di raggiungere l'altopiano dell'Acquilente dove il pubblico godrà di una vista molto ampia su oltre 2 chilometri di prove speciali in un'area facilmente raggiungibile. La prova arriverà oltre i 1.600 metri di altitudine. alternando tratti velocissimi, sezioni più strette e tornanti che spezzano continuamente il ritmo.

La "Colle di Tora – Poggio Moiano" partirà invece da Posticciola e seguirà inizialmente il versante opposto del Lago del Turano rispetto alla Vallecupola. Uno dei punti più caratteristici sarà il passaggio nei pressi della diga, scenario particolarmente suggestivo per immagini televisive e fotografie. La seconda parte sarà invece caratterizzata prima da una salita con punti panoramici e quindi la discesa fino a Poggio Moiano. La domenica si aprirà con la "Monastero – Monte Livata", che nei primi chilometri riprenderà uno dei tratti più apprezzati delle precedenti edizioni. Dopo la partenza in prossimità delle celebri gallerie scavate nella roccia, la prova salirà verso Monte Livata con un tratto molto spettacolare. Chiuderà il rally la "Canterano – Gerano", ricavata dalla prima parte della lunga prova utilizzata nel 2025. Un tratto particolarmente intenso e spettacolare, caratterizzato da una sequenza di tornanti in discesa che richiederanno precisione e coraggio fino agli ultimi chilometri di gara. Al secondo passaggio la speciale assegnerà inoltre i punti della Power Stage, destinata a risultare decisiva nella lotta per la vittoria.

La gara si propone come terzo round del campionato europeo. Nei primi due appuntamenti si sono registrati i successi di Josè Antonio Suarez con la Skoda in Spagna, e del finnico Mikko Heikkia pure con una Skoda in Svezia. Tra gli italiani c'è da segnalare il bel terzo posto di Gian Domenico Basso, che ha vinto il Roma Capitale l'anno passato, in Andalusia, e il quinto di Andrea Mabellini con la Lancia in Svezia. Da loro, come dai protagonisti del CIAR SPARCO ci si attende la zampata vincente sul traguardo di Roma.

Calendario FIA European Rally Championship 2026

17–19 April 2026 – ERC 43rd Andalusia Rally Sierra Morena (Córdoba) – Spain

22–24 May 2026 – ERC BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia – Sweden

3–5 July 2026 – ERC Rally di Roma Capitale – Italy

24–26 July 2026 – ERC 82nd Rally Poland – Poland

14–16 August 2026 – ERC Barum Czech Rally Zlín – Czech Republic

4–6 September 2026 – ERC JDS Machinery Rali Ceredigion – United Kingdom

9–11 October 2026 – ERC Rally Five Cities North of Portugal – Portugal

Calendario Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026

28–29 March – 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

14–16 May – 110° Targa Florio Rally

6–7 June – 44° Rally Due Valli

3–5 July – Rally Roma Capitale

31 July–2 August – 20° Rally Regione Piemonte

18–20 September – Rally Lazio Cassino

16–18 October – 73° Rally Sanremo