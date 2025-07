Rally di Roma Capitale, un successo per la famiglia Rendina. Max soddisfatto per pubblico e spettacolo, Michael 2° nella Pirelli Star Rally4

Per Max Rendina il bilancio super positivo del Rally di Roma Capitale comprende anche il bel risultato di Rendina jr in gara sulle difficili strade del frusinate scelte assieme agli uomini del suo staff. Secondo nella categoria Pirelli Star Rally4 Top Michael Rendina rafforza la propria leadership in classifica. Una prestazione solida in una delle gare più complesse del calendario, valida sia per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che per il FIA European Rally Championship.



L’evento, particolarmente significativo per il giovane pilota romano anche per il valore simbolico della gara di casa, ha proposto un percorso altamente selettivo: 13 prove speciali per un totale di quasi 210 chilometri cronometrati, accompagnati da una cerimonia di partenza iconica al Colosseo, nel cuore della Capitale. In un contesto altamente competitivo, con ben 38 equipaggi iscritti nella categoria, Rendina ha iniziato con il passo giusto, facendo segnare tempi interessanti in RC4 soprattutto sui tratti più brevi, mentre ha incontrato maggiori difficoltà sulle due prove lunghe.

“È stato un rally davvero impegnativo, ma anche speciale per me: correre a Roma ha sempre un sapore diverso”, ha commentato Michael Rendina. “Siamo partiti con il giusto ritmo, poi sulle prove lunghe abbiamo preferito non rischiare troppo e portare a casa un risultato solido. Il secondo posto è positivo, ci permette di restare in testa al trofeo e guardare con fiducia al finale di stagione”. Il prossimo round del Trofeo Pirelli Star Rally4 è in programma dal 12 al 14 settembre con il Rally del Lazio Cassino – gara che per la prima volta sarà valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.