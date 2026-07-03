Rally di Roma Capitale, una serata magica l'apertura a Piazza di Spagna con tutti i partecipanti schierati

Il Rally di Roma Capitale 2026 si è aperto ieri sera con un’immagine straordinaria, destinata a restare nella storia della manifestazione e, più in generale, del grande motorsport internazionale. La giornata di vigilia di giovedì 2 luglio, dedicata a ricognizioni e verifiche, si è conclusa infatti con una memorabile photo opportunity in Piazza di Spagna, sulla Scalinata di Trinità dei Monti, dove si sono riuniti tutti i 252 piloti e navigatori iscritti alla quattordicesima edizione della gara.

Un colpo d’occhio straordinario, esclusivo, difficilmente replicabile: il cuore di Roma ha abbracciato i protagonisti del rally in uno degli scenari più scenografici e riconoscibili al mondo, regalando alla vigilia della competizione un momento di fortissimo impatto visivo, emozionale e mediatico. L’iniziativa ha visto la collaborazione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e che gode del sostegno della Regione Lazio, Roma Capitale, il Ministero per lo Sport e i Giovani e la collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, ACI Sport, CONI, Sport e Salute, le amministrazioni locali, le forze dell’ordine.



La giornata di vigilia ha avuto il suo centro operativo anche all’Aeroitalia Rally HQ, allestito al Salone delle Fontane, dove nella Conference Room sono andati in scena alcuni importanti momenti di confronto sui temi della sicurezza, della mobilità e del futuro del motorsport. Il programma ha proposto il panel “Muoversi Senza Rischi – Il futuro della mobilità urbana”, organizzato dall’Automobile Club d’Italia in collaborazione con la Fondazione Caracciolo, e il panel internazionale “Beyond Rally, The Future of Sustainable Motorsport”, con il contributo di FIA, WRC Promoter ed Enovation. Particolare rilievo ha avuto anche la presentazione del “National Match Rally - Italy vs France”, iniziativa che introduce la prima vera competizione tra nazioni nel contesto del rally. Un format inedito e di grande interesse sportivo, agonisticamente inserito nel programma della gara da venerdì 3 a domenica 5 luglio, che vedrà confrontarsi le rappresentative nazionali di Italia e Francia, ciascuna composta da sei piloti.

Archiviata la vigilia, la gara entra ora nel vivo venerdì 3 luglio con una giornata dal programma intensissimo. Dalle 8:00, a Frascati, sul tratto del Tuscolo, sono previste le prove libere e le qualifiche, primo vero confronto cronometrico tra i protagonisti della sfida europea e italiana. Sempre a Frascati, a Villa Torlonia, è inoltre in programma una cerimonia di piantumazione nell’ambito del progetto “Ogni Pilota un Albero”, iniziativa promossa dai Carabinieri Forestali e inserita nel percorso di attenzione alla sostenibilità che accompagna il Rally di Roma Capitale. La grande attesa è però tutta rivolta alla serata romana, quando la quattordicesima edizione vivrà uno dei momenti più spettacolari e seguiti dell’intero evento. A Colle Oppio, con il Colosseo sullo sfondo, si svolgerà la cerimonia di partenza, attesa da appassionati, addetti ai lavori e media internazionali. Il programma prevede l’inizio della cerimonia dalle 18:20, la partenza della prima vettura alle 20:00 e, alle 20:05, la prima prova speciale della gara sulla speciale spettacolo “Colosseo – ACI Roma”.