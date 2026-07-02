Rally di Roma è show: dalle vie dell’Eur al Colosseo. Sulle strade della città e del Lazio 126 equipaggi di 30 nazioni

Tutte le strade portano a Roma. Ma dal 3 al 5 luglio le si affronterà di traverso e contro il cronometro. La città, celebre per la Dolce Vita, metterà da parte il suo aspetto più glamour per dar spazio al rombo dei motori. Sulle vie capitoline, un tempo calcate dalle bighe, questa volta a sfidarsi saranno i moderni destrieri a quattro ruote. La Città Eterna farà da palcoscenico alla quattordicesima edizione del Rally di Roma Capitale, gara valida sia per il Campionato Europeo Rally che per quello Italiano. L’appuntamento vedrà i migliori piloti tricolori confrontarsi con gli specialisti del traverso europeo e mondiale. Saranno ben 126 gli equipaggi, provenienti da circa 30 nazioni, che si daranno battaglia sulle strade di Roma e del Lazio per tre giorni di adrenalina e spettacolo. La sfida scatterà all’imbrunire del venerdì con la splendida cornice del Colosseo per poi giungere, dopo quasi 200 chilometri di gara, al traguardo finale in Via della Conciliazione domenica pomeriggio.

L’unicità dei rally è quella di poter ammirare le vetture da competizione sfrecciare sulle strade che si percorrono normalmente tutti i giorni, magari nel tragitto casa-lavoro, ma per rendere davvero unico l’evento capitolino si è cercato di portare la manifestazione direttamente sotto casa della gente. Motorsport Italia e Max Rendina, ideatore del Rally di Roma Capitale, hanno lavorato duramente per offrire ad appassionati e curiosi la possibilità di osservare ancora più da vicino il mondo dei rally. Sarà il quartiere dell’Eur il centro nevralgico della competizione. Il piazzale antistante al Salone delle Fontane diventerà il parco assistenza della gara. Un vero e proprio colpo d’occhio con le 126 auto schierate all’ombra del Colosseo Quadrato. Qui si potrà osservare il febbrile lavoro dei meccanici, impegnati negli ultimi interventi prima di affrontare le prove o nelle rapide riparazioni tra una speciale e l’altra. Anche piloti e navigatori saranno a portata di mano, concentrati a rivedere le note o più rilassati a fine giornata.

Dopo il test, nella mattinata del venerdì a Frascati, il Rally di Roma Capitale prenderà il via proprio dalla prova spettacolo del Colosseo. Ma prima, a partire dalle 17:30, tutte le auto sfileranno dall’Eur per giungere a Via degli Annibaldi. Qui, alle 20 in punto, scatterà la competizione con le auto da rally pronte ad affrontare la speciale ricavata sugli asfalti di Colle Oppio andando a transitare ai piedi dell’Anfiteatro Flavio. Un’esperienza unica in cui i fari delle vetture andranno a illuminare il Colosseo, mentre il suono dei motori riecheggerà tra le mura antiche romane.

Sabato la sfida si sposterà nel Reatino, con le strade che si affacciano sul Lago Turano a fare da sfondo. Salite, curve guidate e lunghi rettilinei porteranno i piloti a quota 1.600 metri nel cuore dell’Appennino per poi scendere a Poggio Moiano. Domenica la lotta si sposterà nell’area di Subiaco e Cantenaro con le suggestive gallerie scavate nella roccia, che portano al Monte Livata, a fare da sfondo. Se la sfida contro il cronometro si concluderà con la prova Cantenaro - Gerano, la festa finale sarà nel cuore di Roma. Equipaggi e auto saranno accolti in un vero e proprio bagno di folla nello scenario unico di Via della Conciliazione. Ai piedi di San Pietro si potrà assistere alla cerimonia di premiazione, alle 18:30, impreziosita dal sorvolo delle Frecce Tricolori. Un colpo d’occhio unico che solamente la città di Roma può offrire.