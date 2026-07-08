Rally di Roma in crescendo per Sulpizio al volante della Skoda Fabia RS Rally2 di MM Motorsport

BB Competition ha archiviato con soddisfazione il Rally di Roma Capitale, appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per il FIA European Rally Championship, confronto che ha visto il sodalizio spezzino da Liberato Sulpizio. Il pilota laziale, affiancato da Manuel Fenoli sulla Skoda Fabia RS Rally2 messa a disposizione da MM Motorsport, ha concluso la gara in settima posizione tra i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally e al quarto posto nella classifica del Campionato Italiano Rally Promozione.

Su un percorso tra i più selettivi della stagione, caratterizzato da temperature elevate, prove speciali lunghe e un livello tecnico di assoluto rilievo internazionale, Sulpizio ha saputo interpretare una gara in costante progressione. Dopo un sabato affrontato con prudenza, condizionato dalle difficili condizioni del fondo e dalla presenza di molto sporco sull'asfalto, il portacolori di BB Competition ha espresso nella seconda giornata un ritmo di alto livello, riuscendo a confrontarsi con piloti abitualmente impegnati nel panorama mondiale.

"Il Rally di Roma Capitale è sempre il Rally di Roma Capitale - il commento di Liberato Sulpizio all'arrivo - è stata una gara molto difficile, con un livello altissimo. Sono soddisfatto della prestazione nel suo complesso. Sabato ho sofferto più del previsto le condizioni delle prove speciali, molto sporche e insidiose, e probabilmente sono stato fin troppo prudente perché l'errore era sempre dietro l'angolo. Domenica, invece, con strade che si sporcavano meno, sono molto contento del passo gara che siamo riusciti ad esprimere. Bisogna sempre considerare il livello degli avversari e siamo riusciti a rimanere vicini a piloti che da anni competono nel mondiale. Questo ci rende davvero felici. Ringrazio MM Motorsport, perché hanno fatto i salti mortali per permetterci di essere al via con questa vettura. La macchina è stata perfetta per tutta la gara, senza il minimo problema, nonostante un rally così lungo e impegnativo. Un grazie va anche a BB Competition, che continua a sostenermi con grande passione, e a tutti gli sponsor e partner che ci hanno dato la possibilità di essere protagonisti in un evento di questa importanza, organizzato in maniera impeccabile."