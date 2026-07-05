Rally di Roma, la Skoda del giovane Daprà in testa prima dello show finale

Nel giorno in cui Il Rally di Roma Capitale affronta l'"ultimo miglio" verso la nuova modalità mondiale, Roberto Daprà, la più concreta novità tra i piloti italiani sale in cattedra ed è autore di una prestazione di grande spessore. Navigato da Luca Guglielmetti, Il venticinquenne pilota trentino, al volante di una Skoda Fabia Rs gommata Pirelli è partito con il piede giusto. Ha ottenuto la "pole position" nella sessione di qualifica al Tuscolo, e si è piazzato settimo nella piesse piedi del Colosseo, con un ritardo minimo di 1,5 secondi da Andrea Nucita, il forte pilota siciliano, subito fermo all'inizio delle operazioni nella mattinata di sabato.

A quel punto è scattata la lotta per la leadership alla quale si sono ...iscritti Andrea Crugnola con la Lancia Ypsilon ufficiale, Bostan Abvelj con la Skoda "by Munaretto, il finlandese Teemu Suninen pure su Skoda e Daprà, ovvero i tre pretendenti al titolo trcolore e il migliore degli aspiranti alla corona europea, che ha saputo adattarsi asgli asfalti laziali, a differnza di altri più quotati. Il confronto è andato avanti fino al secondo passaggio sui 27,650 km di Piana di Rascino, la più lunga del rally, dove la Lancia numero 23 del pluri campione italiano è uscito di strada.

Daprà vinceva la sua terza piesse consecutiva, e passava in testa davanti a Suninen e Abvelj, con lo sloveno primo nell'ultima prova di giornata. Daprà ripartirà con 20"2 sul finlandese e 28"3 sullo sloveno, quarto è Giandomenico Basso con un ritardo superiore al mezzo minuto. Quattro Skoda ai primi quattro posti, la prima Ypsilon è quella di Yoann Bonato. Il gran finale del Rally di Roma Capitale si sposterà nell’area di Subiaco e Canterano, con due passaggi sulla “Monastero – Monte Livata” da 22,21 km e sulla “Canterano – Gerano” da 13,72 km, quest’ultima valida anche come Power Stage conclusiva che assegna punti aggiuntivi. Il gran finale sarà poi ospitato nello scenario unico di Via della Conciliazione, con lo sfondo di San Pietro, dove si svolgeranno l’arrivo e la cerimonia di premiazione, impreziositi dall’esibizione delle Frecce Tricolori prevista per le 17:50 circa.

