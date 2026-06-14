Rally di Roma scalda i motori. Tornerà ad accendere il cuore della Capitale venerdì 3 luglio

Il Rally di Roma Capitale scalda i motori. L' evento organizzato da Motorsport Italia e ideato da Max Rendina, tornerà ad accendere il cuore di Roma venerdì 3 luglio con una delle serate inaugurali più spettacolari del panorama sportivo internazionale. Grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato da Alessandro Onorato, l'Automobile Club d'Italia, ACI Sport e gli organizzatori della manifestazione, il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco porteranno ancora una volta il motorsport ai piedi del Colosseo, trasformando uno dei luoghi più iconici al mondo nel palcoscenico d'apertura dell'evento.



Un appuntamento che negli anni è diventato uno dei simboli distintivi del Rally di Roma Capitale e che continua a rappresentare un modello unico di integrazione tra sport, promozione territoriale e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Venerdì 3 luglio migliaia di persone assisteranno dal vivo al passaggio delle vetture nel centro storico di Roma, mentre milioni di spettatori seguiranno immagini destinate ancora una volta a raggiungere ogni continente attraverso la copertura televisiva e digitale dell'evento.

Dalle ore 19:00 gli equipaggi attraverseranno il centro della città in una suggestiva parata che dalla Bocca della Verità li condurrà fino al Colosseo. Alle 20:00 scatterà la cerimonia ufficiale di partenza da Via degli Annibaldi, mentre pochi minuti più tardi i protagonisti del FIA ERC e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco si sfideranno nella prova speciale spettacolo "Colosseo - ACI Roma", ricavata nell'area di Colle Oppio, con il monumento simbolo della città a fare da sfondo.



Un format che negli anni è diventato uno dei tratti distintivi del Rally di Roma Capitale e che continua a rappresentare una sfida organizzativa di assoluto rilievo. Portare una manifestazione sportiva internazionale nel cuore di una delle città più visitate e complesse al mondo richiede infatti mesi di preparazione, un articolato coordinamento tra istituzioni, enti e forze dell'ordine e una pianificazione estremamente dettagliata. La costante vicinanza dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e il sostegno dell'Assessore Alessandro Onorato hanno avuto un ruolo determinante nel rendere possibile un progetto che oggi rappresenta un unicum nel panorama sportivo internazionale.



"Il Rally di Roma Capitale è un grande evento internazionale capace di generare importanti flussi turistici e un indotto superiore ai 40 milioni di euro lungo il territorio coinvolto. La manifestazione attiva migliaia di persone tra organizzazione, servizi e attività collegate, contribuendo concretamente all’economia locale e all’occupazione. Le immagini delle vetture davanti al Colosseo e nei luoghi simbolo della Capitale raggiungeranno milioni di appassionati in tutto il mondo, rappresentando una straordinaria opportunità per promuovere l'immagine di una Roma moderna, dinamica e protagonista sulla scena sportiva internazionale." ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.



"Ogni anno quando vediamo le vetture transitare ai piedi del Colosseo ci rendiamo conto di quanto sia straordinario ciò che siamo riusciti a costruire insieme alle istituzioni della città. Oggi può sembrare qualcosa di naturale perché il Rally di Roma Capitale è cresciuto e si è consolidato, ma dietro queste immagini c'è un lavoro enorme che coinvolge decine di persone e richiede una collaborazione continua con Roma Capitale e l'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda nella persona di Alessandro Onorato. Portare il rally nel cuore di Roma significa raccontare al mondo una città capace di accogliere grandi eventi internazionali valorizzando al tempo stesso il proprio patrimonio unico. È una responsabilità importante, ma anche un motivo di grande orgoglio per tutto il nostro team" ha dichiarato Max Rendina, ideatore e organizzatore del Rally di Roma Capitale.