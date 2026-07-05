Rally di Roma, va a Nucita su Skoda la prestigiosa prova Speciale “Colosseo Aci Roma"

È iniziato alle 08:05 il sabato del Rally di Roma Capitale, secondo giorno di gara dopo la spettacolare apertura nella notta magica del Colosseo. I protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco infatti di buon mattino si sono diretti verso il Reatino per affrontare il primo giro di prove composto da “Vallecupola” da 22,50 km, “Piana di Rascino” da 27,85 km e “Colle di Tora – Poggio Moiano”, con quest'ultima che verrà trasmessa in diretta su ACI Sport TV a partire dalle 11:05. Il primo a partire in prova, su Skoda Fabia RS con i colori di ACI Team Italia, è stato Roberto Daprà, forte del miglior tempo nelle qualifiche di venerdì mattina. In mezzo agli equipaggi del FIA ERC poi battaglia anche il leader del CIAR Sparco Andrea Crugnola, con Luca Beltrame su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Ma torniamo alle notti magiche - Roma ne sa qualcosa! Nella PS "Colosseo ACI Roma" sono stati Andrea Nucita con Maurizio Messina a fare lo scratch, partendo diverse ore dopo i primi e beffando tutti per questione di decimi. L'esperto pilota siciliano, partendo col buio, ha fatto la differenza sui 1,3 km cronometrati con uno strappo finale, fra le chicane, i traversi e le inversioni nel cuore di Roma. Nucita così si è messo davanti a tutti per 2 decimi, davanti ai protagonisti dell'ERC, del WRC e di tutto il CIAR Sparco, in una notte magica che difficilmente verrà dimenticata.

Il portacolori di ACI Team Italia Roberto Daprà invece navigato da Luca Guglielmetti, su Skoda Fabia RS per diverso tempo aveva invece tenuto il miglior riferimento cronometrico assoluo, prima di andare a dormire con il secondo tempo valido per il CIAR Sparco. Con il passare della serata i tempi sono scesi, e lì davanti a tutti prima dell'assalto di Nucita si era piazzato l'equipaggio ufficiale Lancia Corse del WRC Yohan Rossel con Arnaud Dunand. Terza piazza assoluta al termine della serata per Sesto tempo così a meno da 1" dal compagno di squadra l'altro equipaggio Lancia Corse composto da Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, seguiti poi proprio da Daprà. Ottava piazza per l'altro equipaggio di ACI Team Italia protagonista dell'ERC Andrea Mabellini con Virginia Lenzi, su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Per la classifica del CIAR Sparco è dunque Nucita in testa alla classifica, con un margine di 1.5" sul giovane Daprà, il quale è seguito però ad appena 2 decimi da Bostjan Avbelj e Elia De Guio, su Skoda Fabia RS, che hanno girato fra le chicane e le rotoballe del Colosseo in 1'01. A 2 secondi netti invece la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale del leader del Campionato Andrea Crugnola, affiancato da Luca Beltrame. I distacchi sono chiaramente risicati su una prova così corta, dove il rischio di sbagliare e buttare via la gara è dietro l'angolo. Quinto tempo nel CIAR Sparco così per Fabio Andolfi e Marco Menchini, anche loro su vettura ceca a 2.6" da Daprà, mentre l'equipaggio ufficiale del Toyota Gazoo Racing Italy Simone Campedelli con Tania Canton ha fermato il cronometro in 1'02.2.