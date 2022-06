Rally di Sardegna, Lappi (Toyota) perde una ruota e Tänak (Hyundai) torna in al comando con quasi 31'' su Breen (Ford)

ALGHERO – A otto stage dalla fine del Rally di Sardegna Ott Tänak è di nuovo al comando della gara, valida come quinta tappa del mondiale 2022 e, salvo sorprese, anche l'unica prova italiana inserita nel calendario del World Rally Championship. Alla vigilia della ripresa pomeridiana, l'estone viaggia con quasi 31'' di margine su Craig Breen con la Ford Puma. Se Tänak ce la farà ad arrivare in fondo tornerebbe a vincere a 15 mesi di distanza dall'ultima volta (Finlandia, febbraio 2021).

Per la Hyundai si tratterebbe anche della prima affermazione stagionale visto che la tappa d'esordio era stata vinta da Sébastien Loeb con la vettura dell'Ovale Blu e le tre successive da Kalle Rovanperä con la Toyota Gr Yaris. Nella gara isolana le i20 N della scuderia coreana sul podio sono virtualmente due, perché in terza posizione c'è Dani Sordo, che rende una decina di secondi a Breen. Tänak è subentrato al comando a Esapekka Lappi (Gr Yaris), andato al riposo con 7 decimi di margine, nello stage inaugurale di sabato. Il finnico si è dovuto fermare dopo aver centrato un sasso e perso la ruote anteriore destra. Lappi rientrerà domani come Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che ha invece avuto problemi nella SS12.

In quarta e quinta posizione ci sono altre due vetture dell'Ovale Blu: sono quelle dei francesi della scuderia M-Sport Pierre Louis Loubet (a 14'' da Sordo) e Adrien Fourmaux (quasi 18'' dal compagno di squadra). Il team Toyota Gazoo, che aveva già dovuto fare i conti con i problemi per Elfyn Evans (rientrato oggi, ma in gara con quasi 40 minuti e 40 secondi di ritardo) e che ha “perso” provvisoriamente anche Lappi, che lottava per la vittoria, rischia di restare fuori dal podio.

L'ultima volta era accaduto nel 2019 in Turchia: nello stesso anno nessuna delle tre Yaris del Wrc1 (all'epoca affidate a Jari Matti Latvala, adesso numero uno della squadra, Chris Meeke e lo stesso Tänak, che si sarebbe poi aggiudicato il titolo iridato) era riuscita a chiudere fra le prime tre nemmeno in Sardegna, un rally che evidentemente non porta troppo bene alla scuderia nipponica. Kalle Rovanperä, il leader del mondiale, è “solo” sesto a 2:04.2 seguito a 5.5'' dal collega Takamoto Katsuta. Gus Greensmith, con la quarta Ford Puma plug-in, è rientrato nella Top 10 ma viaggia a oltre 4 minuti dalla vetta. Nel pomeriggio si corrono 4 stage (77 chilometri circa) con i due passaggi sulla Monte Lerno di Pattada.