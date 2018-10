Rally di Spagna, Latvala in testa, per il titolo Ogier 2° precede Neuville 5°

SALOU – Una foratura...mondiale. In testa fino alla seconda speciale di ieri (la prima effettivamente disputata, visto che quella inaugurale era stata cancellata per ragioni di sicurezza), Ott Tänak è stato fermato da una gomma bucata nella sua rincorsa al titolo. Con la Toyota Yaris l'estone è scivolato dalla prima alla nona posizione nel Rally di Catalogna, chiudendo la seconda giornata della penultima tappa del World Rally Championship 2018 (Wrc) all'ottavo posto con un minuto di ritardo.

Dani Sordo (Hyundai i20 coupé) gli era subentrato al comando, ma già nello stage successivo lo spagnolo aveva dovuto passare la mano a Jari Matti Latvala (Toyota Yaris) che si è finora aggiudicato 4 delle 13 cronometrate corse. Il finnico, che non vince un rally iridato dal febbraio dello scorso anno, ha poi mantenuto la guida della prova spagnola. Oggi, quando si correranno i quattro stage conclusivi (quasi 62 chilometri contro il tempo), dovrà guardarsi dagli insidiosi assalti dei due assi francesi del volante.

Sia Sébastien Ogier (Ford Fiesta), in questo momento tornato per un punto anche virtualmente al comando della graduatoria iridata, sia Sébastien Loeb (Citroen C3) sono sul podio provvisorio. Il campione del mondo in carica ha guadagnato cinque posizioni in sei frazioni: era settimo, è secondo. Loeb, addirittura 27° dopo lo stage serale di apertura, giovedì, ha recuperato terreno fino al terzo posto. I due accusano rispettivamente 4,7 e 8 secondi di ritardo da Latvala.

In quarta posizione c'è la Ford Fiesta di Elfyn Evans (9,8''), seguita a circa 3 secondi dalle Hyundai i20 coupé di Thierry Neuville ed a quasi 7 da Sordo, rispettivamente quinto e sesto. Al settimo posto c'è Esapekka Lappi con la terza Yaris e attardato di 46,5 secondi con Craig Breen (Citroen C3) e Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) nono e decimo. Il norvegese che era quarto, già venerdì sera era sesto e dopo la SS09 aveva perso altre quattro posizioni. La pioggia ha reso decisamente impegnativo il tracciato e complicato le scelte degli pneumatici.