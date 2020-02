Rally di Svezia, la Toyota Yaris di Evans a un passo dal trionfo. Tanak è secondo

TORSBY – Nel Rally di Svezia, Elfyn Evans (Toyota Yaris) viaggia verso il suo secondo successo nel Fia World Rally Championship. Nella giornata di sabato ha raddoppiato il vantaggio su Ott Tänak, che con la sua Hyundai i20 coupé venerdì accusava 8,5 secondi di distacco e domani partirà per il powe stage (la sola frazione “sopravvissuta” alla rimodulazione del tracciato con 17'' da recuperare.

Il britannico, del resto, si è imposto in 5 delle 8 cronometrate disputate fino a questo momento, l'ultima delle quali è stata vinta da Thierry Nueville (Hyundai i20 coupé), che fatica a schioddarsi dalla sesta posizione. Sul terzo gradino del podio, finora molto virtuale e “volatile”, si alternano i compagni di scuderia del team Gazoo Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

Il giovane finnico rende attualmente 5 decimi al fuoriclasse transalpino, che gli ha sfilato la terza piazza nell'ultima frazione di venerdì. In quinta posizione c'è Esapekka Lappi con la Ford Fiesta della scuderia M-Sport, che deve difendere i 3,5 secondi margine su Neuville nel corso dei 21,2 chilometri conclusivi di domenica.

In settimana posizione resiste la terza macchina coreana con Craig Breen al volante, mentre Teemu Suninen (Ford Fiesta) è ancora ottavo, così come il giapponese Takamoto Katsuta è nono con la quarta Yaris della Top 10 e chiude anche il gruppo dei piloti del Wrc1 perché Jari Matti Latvala con la quinta compatta nipponica non è riuscito a ripartire dopo il problema tecnico accusato venerdì. Il primo del piloti del Wrc2 è Jari Huttunen con la i20 coupé R5. Nonostante gli sforzi degli organizzatori, il Rally di Svezia di quest'anno andrà in archivio con meno di 150 chilometri contro il tempo e appena 9 stage disputati rispetto agli 11 “salvati”. Senza ombra di dubbi una gara dimezzata.