Rally Due Valli, la Hyundai di Huttunen vince. Ritiri per Crugnola e Basso

Lo scudetto tricolore rally si deciderà soltanto al Tuscan Rewind, la gara su terra del 20/21 novembre, nei dintorni di Buonconvento e Montalcino, gratificata anche del coefficiente 1.5 da applicare ai soliti punteggi, 15 al primo, 12 al secondo, 10 al terzo, ecc.

Al Rally Due Valli, corso a Verona sabato scorso, i due contendenti, Gian Domenico Basso con la VW Polo R5 della HK Racing e Andrea Crugnola con la Citroen C3 R5 di FPF Sport, pur protagonisti per metà gara di un duello esaltante, si sono ritirati entrambi. Dunque, zero punti in classifica che rimane quella precedente al rally scaligero, con Basso avanti di quattro punti sul pilota Citroen, entrambi con il Sanremo che non si è disputato e vale come scarto.

Al termine di una corsa resa dura da pioggia, fango e nebbia, con tanti ritiri, sul traguardo finale di Verona hanno festeggiato la Hyundai, prima e seconda, il finlandese Jari Huttunen del team Junior della squadra diretta da Andrea Adamo, che è il primo pilota non italiano a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Due Valli, e l’idolo di casa Umberto Scandola di HMI, il team italiano di Hyundai. Con Hattunen “trasparente” per la classifica tricolore, Scandola ha preso i 15 punti che tuttavia non lo riportano in gioco per il titolo. Viceversa con 12 punti incassati al Due Valli, Stefano Albertini è teoricamente in grado di farlo. Intanto, il pilota comasco, che corre con una Skoda Fabia della Tamauto si è aggiudicato il titolo del CIRA, il Campionato Italiano Rally Asfalto, inseguito vanamente da Alessandro Re e Rudy Michelini, anche loro nell’elenco dei ritirati.

Nel Due Ruote Motrici terzo successo consecutivo per Paolo Andreucci con la nuova Peugeot 208 R4. Il Due Valli era contemporaneamente valido per il CIWRC, il campionato italiano aperto alle World Car. Anche qui ci sono stati i ritiri pesanti di Simone Miele e Luca Rossetti entrambi a tiro con lo scudetto tricolore, che alla fine ha premiato il grosso impegno, non sempre fortunato, di Corrado Fontana con la Hyundai i20 coupe WRC. Un’ ulteriore soddisfazione per la casa coreana arriva da Andrea Nucita dominatore della frazione di gara dedicata al CIRZ, Coppa Italia Rally di Zona, qualificandosi per la finale di questo torneo a Como inizio novembre.

CLASSIFICA FINALE 38 RALLY DUE VALLI

1. Huttunen-Lukka (Hyundai I20 R5) in 1:06'35.0;

2. Scandola-D'Amore (Hyundai I20 R5) a 52.7;

3. Albertini-Fappani (Skoda Fabia R5 Evo) a 1'07.6;

4. Signor-Pezzoli (VW Polo R5) a 1'40.9;

5. Bottarelli-Pasini (Skoda Fabia R5 Evo) a 1'50.2;

6. Rusce-Farnocchia (Skoda Fabia R5 Evo) a 2'35.1;

7. Re-Menchini (Skoda Fabia R5) a 2'48.0;

8. Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5 Evo) a 2'51.8;

9. Fontana-Arena (Hyundai I20 WRC) a 3'05.5;

10. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia R5) a 4'24.6

CLASSIFICA ASSOLUTA CIR 2020

1. Basso Giandomenico (VW GTI R5) 49pt; 2. Crugnola Andrea (Citroen C3 R5) 45pt; 3. Albertini Stefano (Skoda Fabia R5) 34pt; 4. Signor Marco (VW GTI R5) e Re Alessandro (VW Polo GTI R5) 31pt; 6. Scandola Umberto(Hyundai i20 R5) 25 pt; 7. Michelini Rudy (VW Polo GTI R5) 24 pt

CLASSIFICA CIR ASFALTO

1. Albertini 52,5pt; 2. Signor 48pt; 3. Re A. 43pt; 4. Michelini e Rusce 36pt

CLASSIFICA CIR COSTRUTTORI: 1. Volkswagen 87pt; 2. Citroen 76pt; 3. Skoda 61pt; 4. Hyundai 31pt

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO WRC: 1. Fontana 38pt; 2. Carella; 36,5; 3. Miele 28pt; 4. Rossetti 24pt; 5. Pedersoli 23pt