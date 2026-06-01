Rally elettrici, c'è anche l'Italia: Valentino Ledda nella Opel Gse Cup 2026

Per la prima volta un equipaggio interamente italiano prende parte all'Adac Opel Gse Rally Cup, la serie che Opel presenta come il primo campionato monomarca rallistico al mondo a trazione esclusivamente elettrica. A rappresentare i colori nazionali sarà Valentino Ledda, affiancato dal navigatore Claudio Mele. Il debutto è fissato per il fine settimana del 29 e 30 maggio, con il Rally Ele nei dintorni di Eindhoven, nei Paesi Bassi.

La presenza italiana si inserisce in un'edizione che la casa di Rüsselsheim descrive come la più internazionale di sempre: sedici equipaggi e piloti provenienti da nove nazioni. Ledda viene indicato dall'organizzazione, insieme al gallese Ioan Lloyd, tra i nuovi talenti che si affacciano per la prima volta alla competizione, in un lotto che comprende concorrenti già esperti come lo spagnolo Alex Español e l'olandese Fabian Kamermans.

L'altro elemento di interesse per il pubblico italiano è il calendario. La stagione 2026 prevede sette appuntamenti distribuiti tra maggio e novembre e include il Rally di Sanremo, in programma il 17 e 18 ottobre, unica tappa italiana del campionato. Le altre prove si svolgono tra Paesi Bassi, Francia, Austria, Germania e Belgio. Sul piano tecnico, la stagione segna il passaggio dalla Opel Corsa Rally Electric, utilizzata nelle precedenti cinque edizioni, alla nuova Opel Mokka Gse Rally. La vettura dichiara una potenza fino a 207 kW (281 Cv) e una coppia di 345 Nm valori che secondo la casa la collocano su prestazioni paragonabili a quelle di una Rally4. Cambia anche la gestione dell'energia nel parco assistenza: al posto delle colonnine fisse, Opel introduce per la prima volta camion di ricarica alimentati a batteria, che riforniscono le vetture in più punti durante la gara.

Il campionato assegna tre classifiche distinte. Oltre alla generale, la graduatoria Junior è riservata ai piloti fino a 25 anni e può aprire la strada alla promozione nell'Adac Opel Rally Junior Team nel 2027, mentre la classifica Gse Masters mette in palio un esemplare di serie della Opel Mokka Gse per il vincitore. L'apertura olandese propone una formula inusuale: partenza venerdì alle 18:43 e arrivo previsto in tarda serata, con ripresa il sabato fino a poco prima delle 23. In totale 131 km di percorso suddivisi in dodici prove speciali.