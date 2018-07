Rally Finlandia, Toyota Yaris di Tanak in testa dopo il primo stage. Insegue la Hyundai di Neuville

JYVÄSKYLÄ – L'uomo dei primi stage è Ott Tänak. Giovedì sera in Finlandia, esattamente come in Portogallo, l'estone della Toyota va al primo riposo al comando della graduatoria. Poco più di 2.300 metri non dicono molto, anche se sono indicativi. E Tänak ha qualcosa da farsi perdonare e vanta anche un credito con la fortuna.

Per se stesso e per la scuderia giapponese dal forte accento finnico la gara di questo fine settimana, l'ottava delle 13 del calendario del mondiale di rally, è di quelle simbolicamente importanti. Anche perché l'anno scorso l'aveva vinta Esapekka Lappi. L'estone ha messo il muso della sua Yaris davanti a tutte le altre macchine. Dispone di un vantaggio di 7 decimi sul secondo, il belga leader provvisorio del mondiale Thierry Neuville.

Gli altri due piloti al volante della Hyundai i20 coupé sono quarto, Andreas Mikkelsen (a 9 decimi), e nono, Hayden Paddon (a 2,6 secondi). Il campione del mondo in carica, Sébastien Ogier, è terzo con la sua Ford Fiesta. Il suo distacco è di 8 decimi da Tänak. I compagni di squadra della scuderia M-Sport sono nono e undicesimo, Elfyn Evans e Teemu Suninen (2,8 secondi dalla testa).

Le due restanti Toyota, quelle guidate dai finnici Jari Matti Latvala (tre successi nella gara di casa) e Lappi, sono quinta e ottava. Il Doppio Chevron, che aveva sorriso per l'esito dello shake down, si deve accontentare della sesta posizione condivisa da Mads Ostberg (primo nella prova generale) e Craig Breen. Le loro Citroen C3 sono a 1,8 secondi dalla vetta. La terza vettura del Wrc1, quella di Khalid Al-Qassimi, è 23° a 10 secondi. Domani, venerdì, si fa sul serio con 10 cronometrate per complessivi 128,68 chilometri.