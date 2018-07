Rally di Finlandia, vince la Yaris, Akio Toyoda festeggia sul podio con Tanak

JYVÄSKYLÄ – Ott Tänak ha vinto il Rally di Finlandia regalando a Toyota il secondo successo consecutivo nella gara che considerata la composizione del team è quella “casalinga”. Per l'estone si tratta anche della seconda affermazione stagionale e della quarta nel Wrc. Tänak è stato al comando dall'inizio alla fine della corsa, ad eccezione di quattro speciali nelle quali gli era subentrato il norvegese della Citroen Mads Ostberg, che è riuscito a salvare la piazza d'onore (2,8 secondi) dall'assalto di Jari Matti Latvala con la seconda Yaris.

La terza, quella pilotata da Esapakka Lappi, che sabato era risalito dall'ottava alla quarta posizione, è uscita di scena nella prima cronometrata di domenica. «Sono finito largo in punto veramente veloce – ha spiegato – il posteriore ha centrato il ceppo di un albero e poi abbiamo sbattuto contro delle rocce finendo in testa coda sul tracciato. La macchina era troppo danneggiata per poter continuare». Il sogno di una difficile ma comunque possibile tripletta sul podio è così svanito subito.

Nella lotta per il titolo, Sébastien Ogier ha beneficiato di una “provvidenziale” penalità di 20 secondi che il compagno di squadra della M-Sport Teemu Suninen è riuscito a farsi infliggere per essersi presentato in ritardo al via del penultimo stage. La Ford Fiesta del campione del mondo, quinta, ha così guadagnato una posizione e Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé), nono, si è ritrovato con una vettura in più fra sé il rivale. Il team coreano non è riuscito a centrare il podio, anche se Hayden Paddon ha lottato, ma ha poi difeso una importantissima quarta piazza. Il piazzamento del pilota kiwi vale non solo per la classifica a squadre, ma anche per quella individuale di Neuville.

Elfyn Evans con la terza Fiesta si è piazzato settimo completando il gioco di squadra ai "danni" di Neuville. E anche la seconda Citroen C3, quella di Craig Breen, è rimasta davanti al belga, che ha limitato i danni anche grazie alla prova delle Toyota. Andreas Mikkelsen, ancora una volta penalizzato da inconvenienti vari, ha chiuso decimo. Per il Doppio Chevron un rally quasi da incorniciare soprattutto grazie a Ostberg che si è meritato il volante che era di Kris Meeke eguagliando così il miglior risultato stagionale: il secondo posto in Svezia di Breen.

Grazie ai punti del power stage, nella classifica individuale Neuville resta al comando con 153 punti cedendo “solo” 6 lunghezze a Ogier (132). Tänak, che ha fatto l'en plein aggiudicandosi anche i 5 punti dell'ultima crono, è salito a 107. Malgrado sia andato in bianco, Lappi resta il quarto della generale (70) e Dani Sordo (che non ha corso né in Sardegna né in Finlandia) resta quinto (60). Nella lotta per il titolo a squadre, Hyundai continua a precedere la M-Sport. Il prossimo appuntamento è in calendario in Germania tra il 16 ed il 19 agosto. Si corre sull'asfalto sul quale Sordo ha finora colto il suo unico successo.