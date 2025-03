Rally Il Ciocco 2025 è uno spettacolo: Basso (Skoda Fabia) vince per una manciata di decimi su Crugnola (Citroen C3)

Gian Domenico Basso ha vinto Il Rally il Ciocco, prova inaugurale del campionato italiano CIAR SPARCO- Tornato alla guida dell'amata Skoda Fabia Rally2, della Delta Racing, l'ex pizzaiolo di Cavaso del Tomba iscrive per la quinta volta il suo nome nell'albo d'oro della corsa. S' è deciso tutto venti chilometri dell'ultima prova, Careggine, con una sorta di spareggio tra il pilota trevigiano e il campione in carica Andrea Crugnola con la solita Citroen C3, aggiornata, della FPF.

Al termine di due giornate rese durissime dalle condizioni meteo, Basso e Crugnola, si sono presentati allo start della prova clou separati da appena 3"6, che Crugnola, rallentato durante la prima. tappa, da noie a un semiasse, con una prestazione super ha ridotto a soli sei piccoli decimi il gap, che hanno consegnato la vittoria alla Skoda numero 2.



Questo l'inizio del tricolore. Sarà dunque l'ennesimo round dell'eterna sfida, oppure si inserirà un terzo incomodo? Il risultato della gara toscana fa pensare alla prima ipotesi, con una...riserva Al terzo e quarto posto ecco due vecchie conoscenze, il bravissimo sloveno Bostjan Avbelj con la Skoda Munaretto e il russo con licenza bulgara, Nikolay Gryazin, con la Skoda Fabia Rs Rally2 del J2X Rally Team. Dei due, ha impressionato di più dello sloveno, che è iscritto al CIAR SPARCO ha impressionato di più, e potrebbe interpretare quel ruolo. Per Gryazin, non iscritto al CIAE SPARCO, che ha pagato oltre mezzo miinuto ad Avbelj, l' obiettivo primario è il mondiale WRC2, ma tornerà in Italia appena possibile.



CLASSIFICA ASSOLUTA 48° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO: 1. Basso-Granai (Skoda Fabia RS) in 1:03'59.8; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3) a 0.6; 3. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS) a 16.2; 4. Gryazin-Aleksandrov (Skoda Fabia RS) a 49.0; 5. Andolfi-Menchini (Hyundai I20N) a 52.9; 6. Signor-Msichi (Toyota GR Yaris) a 59.6; 7. Dapra'-Guglielmetti (Skoda Fabia RS) a 1'05.1; 8. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia RS) a 2'2CIAR SPA4.5; 9. Michelini-Perna (Hyundai i20N) a 2'43.9; 10. Korhola-Temonen (Hyundai I20N) a 3'38.4;

CLASSIFICA CIAR Sparco: 1. Basso 15pti; 2. Crugnola 12 pti; 3. Avbelj 11.5pti; 4. Andolfi 8pti 5. Signor 6pti; 6. Daprà 5pti; 7. Ferrarotti 4 pti; 8. Korhola, Re 2 pti; 9.a rallentato da Campedelli.

CLASSIFICA CIAR Sparco 2RM: 1. Pesavento 16,5pti; 2. Ferrari, Pisani 12pti; 4. Gobbin 8,5pti; 5. Di Giovanni 8 pti.