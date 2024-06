​Rally in Polonia, incidente a Sébastien Ogier, pluricampione del mondo, è in ospedale

Il pilota francese Sébastien Ogier, pluricampione del mondo di rally, e il suo copilota Vincent Landais sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante una ricognizione prima del Rally di Polonia e ora «sono sottoposti a controlli medici», secondo quanto ha fatto sapere il team di Ogier. «Seb e Vincent sono rimasti coinvolti in un incidente stradale durante la ricognizione per il Rally di Polonia e sono stati portati per accertamenti medici», è la nota diffusa via social dal team Toyota Gazoo Racing.

Un'altra fonte ha invece spiegato che «l'incidente è avvenuto durante una ricognizione su una strada nazionale, mentre guidavano a bassa velocità", e che quindi Ogier e Landais non avrebbero riportato danni fisici rilevanti. Secondo l'emittente 'Polsat News h 24', l'auto dell'otto volte campione del mondo «si è scontrata con una vettura di un privato. L'incidente è avvenuto mentre Ogier stava familiarizzando con uno dei percorsi del Rally di Polonia». Polsat News ha aggiunto che «Sébastien Ogier e il suo copilota sono stati portati in ospedale». «Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone», ha riferito il canale televisivo. Il Rally di Polonia si svolgerà dal 27 al 30 giugno nel nord-est del paese.