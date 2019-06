Rally Italia Sardegna, domani il via: Tanak (Toyota) e Neuville (Hyundai) all'attacco del primato di Ogier (Citroen)

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna è il giro di boa del Fia World Rally Championship 2019 (Wrc), del quale costituisce l'ottava delle 14 tappe. La vera novità nella griglia del Wrc1 è il rientro di Andreas Mikkelsen al volante della Hyundai i20 Coupé dopo la seconda esclusione dalla entry list ufficiale disposta da Andrea Adamo, l'italiano che dall'inizio dell'anno guida la divisione Motorsport del costruttore coreano.

Sébastien Ogier (Citroen C3), il leader della classifica iridata provvisoria nonché campione uscente (sei titoli consecutivi), non vince sull'isola dal 2015. L'anno scorso era stato superato da Thierry Nueville (Hyundai i20 Coupé) proprio sul filo di lana, al termine di una prova impegnativa quanto spettacolare. Il belga si era imposto anche nel 2016, mentre l'anno dopo aveva trionfato Ott Tänak (primo successo mondiale), quando ancora correva con l'Ovale Blu, mentre oggi insegue l'affermazione con la Toyota Yaris.

Con la compatta giapponese l'estone ha già vinto tre rally in questa stagione, inclusi gli ultimi due consecutivi. Nella generale rende appena due lunghezze ad Ogier e ne mantiene 8 di margine su Neuville, terzo. Come in Portogallo, anche in Sardegna si corre sullo sterrato: l'assetto delle vetture non dovrebbe essere troppo differente da quello di due settimane fa. Le temperature (previste elevate) rappresenteranno una sfida ulteriore per i piloti.

La seconda vettura del Doppio Chevron sarà guidata da Esapekka Lappi (tre ritiri in 7 prove), mentre al volante delle due Ford Fiesta ufficiali della M-Sport ci saranno Teemu Suninen ed Eflyn Evans. La scuderia britannica schiera anche una terza vettura, affidata a Martin Prokop. Oltre a Neuville ed a Mikkelsen, Hyundai manda in pista Dani Sordo (“sacrificato” lo scorso anno in Sardegna). Toyota si affida anche a Jari-Matti Latvala ed a Kris Meeke e fa gareggiare una quarta Yaris nel Wrc1, “ripescando” Juho Hänninen, sesto nel 2017. Il Rally Italia Sardegna scatta giovedì sera con la solita speciale da 2 chilometri della Ittiri Arena. Tra venerdì e domenica sono in programma gli altri 18 stage per complessivi 310 chilometri. I due passaggi sulla spettacolare Monte Lerno sono previsti per sabato.