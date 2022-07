Il Rally Italia Talent corre a Monza con Aci e Suzuki. Prima volta del GF Motori nel “tempio della velocità” il 14 e 15 luglio

Il "Tempio della Velocità" apre le porte all'Aci Rally Italia Talent. La selezione della Regione Lombardia 2022 del Grande Fratello dei Motori scenderà in pista nell'Autodromo Nazionale di Monza. Un bellissimo sogno per i tantissimi iscritti che si realizza: per la prima volta nelle nove edizioni del Rit, patrocinato da Aci e Sara Assicurazioni, che vede ancora Suzuki come auto ufficiale con a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo, una selezione regionale si correrà nell'Autodromo Nazionale di Monza su parte del percorso del mondiale rally nelle giornate del 14 e 15 luglio.

Il tutto grazie al supporto fondamentale di Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia, di Marco Ferrari, Direttore Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali di ACI, di Marco Rogano, Direttore Generale di Aci Sport, di Alessandra Zinno, Direttore dell’Autodromo Nazionale di Monza, di Geronimo La Russa, Presidente AC Milano e di Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia E per la prima volta in nove edizioni le iscrizioni sono state chiuse in anticipo per l’elevato numero di partecipanti, tra cui anche i 25 vincitori della prima edizione di e-Aci Rally Italia Talent. Gara disputata con la console Gran Turismo 7 a cui hanno partecipato oltre 1.000 iscritti in occasione del MIMO a Milano in collaborazione con Suzuki Italia e la rivista AlVolante la prima rivista del settore auto per diffusione in Italia. Visto il grandissimo successo di e-Aci Rally Italia Talent, per la decima edizione di Aci Rally Italia Talent 2023 tutte le Selezioni regionali reali saranno collegate anche a una Selezione e-sport: quando il sogno di diventare pilota da virtuale diventa reale. Attraverso questa nuova ed esclusiva iniziativa ACI Rally Italia Talent, si dimostra più che mai fedele al suo motto #rallypertutti perché permette a chiunque di avvicinarsi al mondo del motorsport, anche a chi non ha mai corso, avuto una licenza e neppure la patente.

L’edizione 2022 ha visto anche l’ingresso di un Partner prestigioso come Sara Assicurazioni per promuovere con Aci e Suzuki l’ingresso di giovani e giovanissimi nel settore dei rally. Numerose le novità: in questa edizione Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da ACI E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi e di provare l’ebbrezza della guida affiancato dagli istruttori di ACI Rally Italia Talent, tutti grandi campioni di rally. Questa iniziativa vuole, da una parte, stimolare la passione per i motori nei giovani e, dall’altra, formare gli automobilisti di domani, permettendo loro di muovere i primi passi in un contesto sicuro e accanto a campioni di caratura internazionale. Altra novità, Rally Talent Ability: per la prima volta, grazie all’iniziativa Rally Talent Ability Rally senza Barriere, affiliata all’ACI e riconosciuta dal CONI, le persone con disabilità potranno partecipare, gratuitamente, a tutte le fasi di ACI Rally Italia Talent sfidando gli altri concorrenti ad armi pari grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro disposizione da Suzuki Italia, dotata di un allestimento particolare studiato con la collaborazione dell’azienda Handytech di Moncalvo d’Asti.

Scopri il Rally che c’è in te: questo è in due parole Aci Rally Italia Talent, un Format sportivo ideato nel 2014 da Renzo Magnani e organizzato in collaborazione con ACI Sport, aperto a tutti, con o senza esperienza di gare, dove conta solo ed esclusivamente l’attitudine alla guida sportiva, pensato per offrire a tutti, in particolare a chi non ha mai corso e aperto anche ai minorenni, l’opportunità di realizzare un sogno: partecipare gratuitamente almeno una volta da pilota o da navigatore ufficiale a un rally. L’obiettivo non è però solo quello di individuare nuovi talenti da introdurre nel mondo dell’automobilismo sportivo, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale per la guida di tutti i giorni, per migliorare il controllo dell’auto in ogni situazione, attività di formazione che si rivolge soprattutto ai più giovani, patentati e non. Le iscrizioni per le prossime Selezioni regionali sono ancora aperte online sul sito www.rallyitaliatalent.it.