WRC2, Lancia al via con il team PH Sport: Rossel e Gryazin le punte che guideranno le Ypsilon Rally2

VERSAILLES – Il ritorno di Lancia nel Mondiale Rally è sempre più vicino. Dopo la presentazione ufficiale della Ypsilon HF Integrale Rally2 avvenuta a metà novembre, il marchio torinese aveva lasciato volutamente in sospeso alcuni dettagli chiave, limitandosi ad annunciare le linee guida del proprio impegno sportivo nel WRC2. Ora, finalmente, il quadro è completo: squadra, piloti e obiettivi sono stati definiti, confermando che quello di Lancia non sarà un rientro simbolico, ma un vero e proprio assalto alla categoria cadetta del Mondiale Rally.

La scelta di affidare la gestione operativa delle vetture al PH Sport rappresenta una garanzia in termini di esperienza e competenza. Il team francese, ben conosciuto all’interno dell’universo Stellantis per il lavoro svolto negli ultimi anni con le Citroën C3 Rally2, porta in dote una profonda conoscenza della categoria Rally2 e delle dinamiche del WRC2. A guidare la struttura sarà Didier Clément, chiamato a ricoprire il ruolo di Team Principal in un progetto che si preannuncia complesso ma estremamente stimolante, soprattutto per un marchio che ha scritto pagine indelebili nella storia dei rally.

Per il debutto in gara della nuova Ypsilon Rally2, Lancia ha puntato su una formazione a due punte di assoluto livello. Yohan Rossel e Nikolay Gryazin saranno i piloti incaricati di portare al debutto mondiale la vettura, rispettivamente affiancati alle note da Arnaud Dunand e Konstantin Aleksandrov. Si tratta di una coppia non solo esperta, ma anche ben assortita, capace di garantire prestazioni immediate e un feedback tecnico di alto livello. Rossel e Gryazin, infatti, si conoscono bene e hanno già condiviso il tendine nella stagione 2024 quando, sotto le insegne di DG Sport, hanno gareggiato entrambi con la Citroën C3 Rally2.

Lo sguardo di team e piloti è ora rivolto al Rally di Monte Carlo, appuntamento che a fine gennaio aprirà la stagione 2026 sia del WRC che del WRC2. Non potrebbe esserci palcoscenico più simbolico per il ritorno di Lancia nel mondiale, su strade che hanno contribuito a costruirne la leggenda. Per Rossel, in particolare, il Monte Carlo rappresenta quasi un terreno di casa: il trentenne francese ha infatti conquistato la vittoria di classe nelle ultime tre edizioni, confermandosi uno degli specialisti assoluti dell’evento. Vicecampione del WRC2 e legato da sempre al mondo Stellantis, Rossel incarna perfettamente lo spirito del progetto Lancia, che punta su continuità, competenza e appartenenza.

Rossel si è detto entusiasta della nuova sfida: « Scoprendo il blasone di Lancia e ascoltando Miki Biasion, che paragona Lancia a Ferrari, capisci immediatamente che è un marchio che impone rispetto. Sono quindi molto orgoglioso di unirmi a Lancia con la stessa motivazione che avevo all'inizio della mia carriera. Questo nuovo capitolo darà un vero slancio alla mia carriera: un nuovo costruttore, grandi ambizioni e il desiderio di andare ancora oltre con il progetto... per vincere».

Dal canto suo, Gryazin porta in dote un bagaglio di esperienza altrettanto significativo. Il ventottenne russo, che corre da anni con licenza bulgara, ha dimostrato la propria versatilità sia nel Mondiale Rally sia nei campionati continentali. Il titolo FIA ERC Under 28 e quello di campione del mondo WRC2 Challenger ne certificano il valore, così come il fatto di aver guidato diverse Rally2 nel corso della sua carriera. Proprio questa conoscenza trasversale delle vetture della categoria potrà rivelarsi fondamentale per accelerare il processo di sviluppo della Ypsilon, fornendo indicazioni precise e comparative fin dalle prime uscite ufficiali.

Gryazin ha così accolto la notizia: «Sono molto orgoglioso di unirmi al Team Lancia Corse HF come pilota ufficiale per la stagione 2026. Lancia ha una storia iconica nel rally, ed è un enorme onore per me far parte di questa storia. Con il team, condividiamo le stesse ambizioni: lottare ai primi posti, migliorare ogni giorno e riportare questo nome leggendario al posto che merita. Sono estremamente motivato per il lavoro che ci aspetta, dal primo test all'ultima prova speciale della stagione. Voglio ringraziare il Team Lancia Corse HF per la fiducia, così come i miei partner e i fan per il loro continuo supporto».

Al di là dell’impegno sportivo, il progetto Rally2 di Lancia sta già facendo registrare numeri importanti anche sul fronte commerciale. Fin dalla presentazione ufficiale, la Ypsilon HF Integrale Rally2 ha attirato l’attenzione di numerosi team e piloti privati, segno di un interesse che va oltre il semplice valore simbolico del marchio. Ad oggi sono già circa 40 le vetture opzionate da squadre di tutta Europa, un dato che testimonia la credibilità tecnica del progetto e la fiducia riposta nel ritorno di Lancia alle competizioni.

Questo significa che già dal prossimo anno, a partire proprio dal Rally di Monte Carlo, la Ypsilon Rally2 tornerà a calcare non solo i palcoscenici mondiali, ma anche quelli nazionali ed europei, riportando il nome Lancia al centro della scena rallystica internazionale. Restano ancora da definire nel dettaglio i programmi ufficiali per il FIA ERC e per il CIAR, il campionato italiano rally, ma l’impressione è che il ritorno del marchio torinese sia solo all’inizio di un percorso destinato ad ampliarsi rapidamente.