Rally del Marocco: Sebastien Loeb porta al successo Dacia, Lucas Moraes con Toyota è il campione del W2RC

ERFOUD – Il Rally del Marocco 2025 ha chiuso la stagione del FIA World Rally-Raid Championship con un epilogo imprevedibile, degno di un thriller. Il team Dacia sembrava destinato a festeggiare sia il successo in Africa che il titolo. Ma l’ultima tappa ha ribaltato ogni pronostico privando Nasser Al-Attiyah del suo quarto titolo mondiale e incoronando per la prima volta il brasiliano Lucas Moraes, in coppia con Armand Monleon, campione del mondo con la Hilux del Toyota Gazoo Racing.

Alla vigilia della prova conclusiva, tutto sembrava orientato verso una doppia vittoria per Dacia. Sébastien Loeb, impeccabile per ritmo e precisione, guidava la classifica generale davanti proprio a Moraes e ad Al-Attiyah, che conservava un vantaggio di nove punti in campionato sul sudafricano Henk Lategan e otto sul brasiliano. Il qatariota, tre volte iridato e sette volte vincitore del Rally del Marocco, aveva faticato nella prima tappa a causa di un violento impatto in atterraggio da una duna, ma era riuscito a risalire progressivamente fino alla terza posizione assoluta, pronto a difendere la leadership iridata nell’ultimo giorno di gara.

La giornata decisiva, con i suoi 220 chilometri di speciale e l’iconica attraversata delle dune dell’Erg Chebbi, si preannunciava come una sfida di nervi e strategia. Loeb puntava alla vittoria di tappa, Al-Attiyah al titolo, mentre Moraes doveva solo restare vicino ai due rivali per mantenere viva la speranza. Tutto sembrava procedere secondo i piani, finché un dettaglio ha cambiato il corso della storia. Al-Attiyah, nel tratto finale della power stage, ha oltrepassato il controllo stop senza fermarsi passando a piena velocità. Un’infrazione apparentemente minima, ma che i commissari hanno giudicato gravissima.

La direzione gara ha inflitto al pilota Dacia una penalità di un’ora e dieci minuti, sanzione che ha ribaltato non solo la classifica del rally ma anche quella del mondiale. Secondo il rapporto dei commissari, l’equipaggio composto da Al-Attiyah e Fabian Lurquin era impegnato in un acceso confronto in abitacolo, distratto da un errore nel road book a pochi chilometri dal traguardo, e non si è accorto del segnale di stop. L’appello presentato dal team è stato respinto confermando, così, l’esito finale della stagione.

Il trionfo di Sébastien Loeb, primo assoluto al termine di una settimana perfetta, ha restituito al francese la gioia della vittoria nel W2RC a tre anni dall’Andalucía Rally e ha consegnato al suo navigatore Édouard Boulanger il titolo mondiale di categoria. Ma il protagonista assoluto del Marocco è stato Lucas Moraes, che con la seconda posizione finale ha conquistato il primo titolo mondiale della sua carriera e ha mantenuto intatto il dominio Toyota nel campionato costruttori.

Per il pilota brasiliano, classe 1989, si tratta di una consacrazione costruita con costanza e determinazione. Dopo il terzo posto al debutto nella Dakar 2023 e le successive esperienze, Moraes ha mostrato un percorso in costante crescita riuscendo a capitalizzare nel Rally del Marocco, con maturità e freddezza degna di un veterano. La sua stagione era iniziata con la vittoria in Portogallo e si è conclusa con un titolo conquistato al fotofinish, simbolo della competitività del Toyota Gazoo Racing e della sua capacità di adattarsi ai terreni più duri del mondiale.

Per Dacia, invece, il trionfo di Loeb e la sconfitta di Al-Attiyah rappresentano due facce della stessa medaglia. Il progetto Sandriders, ancora giovane ma già capace di dominare nella corsa marocchina, esce dal W2RC con conferme tecniche importanti e la consapevolezza di poter competere al massimo livello. La Sandrider ha dimostrato affidabilità e prestazioni di primo piano, segnali che fanno ben sperare in vista della Dakar 2026 che si preannuncia decisamente serrata visto che, oltre a Toyota, ci sarà anche Ford a tentare l’assalto alla vittoria.

FIA World Rally-Raid Championship - Rally del Marocco: Risultati Gara