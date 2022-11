Rally di Pico, commissario gara investito: è grave. Nel Frusinate le prove della gara sono state sospese

FROSINONE - Un commissario di gara di un rally nel frusinate è stato investito ed è grave. L’uomo si trova ora al Santa Scolastica di Cassino ma si sta valutando il trasferimento a Roma. L’uomo è stato travolto da un’ auto fuori controllo in una pizza di Pico dove si stavano svolgendo le prove del rally che ora sono state sospese, Le indagini per ricostruire la dinamica sono state affidate ai carabinieri.

Interrotta la gara del Rally del Lazio Cassino-Pico a causa un’uscita di strada che ha visto protagonisti Fabio Pinelli e Francesco Magrini. È quanto si legge sulla pagina Facebook del Rally del Lazio Cassino-Pico. «La Skoda Fabia Rally2 di Pinelli è uscita di strada impattando contro le barriere di contenimento, che hanno retto l’urto - si legge sul social - A seguito dell’incidente si è reso necessario l’intervento del personale medico che in pochi secondi ha soccorso il navigatore Francesco Magrini e un commissario di percorso, coinvolto a sua volta nell’incidente. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma non sono stati rilevati infortuni gravi ed entrambi sono rimasti sempre vigili.