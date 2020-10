Incidente alla gara di rally, morta la co-pilota 21enne Laura Salvo. Vivo per miracolo il compagno alla guida

Tragedia nel mondo dei rally. La promessa del settore, Laura Salvo, è morta a soli 21 anni nel corso di una gara del Rally Marina Grande in Portogallo. La Peugeot 208 guidata dal suo compagno, Miguael Socias, a bordo della quale Laura faceva da co-pilota è uscita di strada ed ha colpito in pieno dal lato destro, quello della navigatrice, un tronco d'albero. L'impatto è stato fatale e Salvo è morta sul colpo. I medici accorsi non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane rallysta. Il pilota è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita mentre la gara è stata sospesa.

Il presidente dell'Automobile Club Grande Marinha, Nuno Pinto, ha rivelato ulteriori dettagli: «Il nostro staff e i mezzi di soccorso sono arrivati ​​sulla scena in circa due minuti - ha spiegato -, facendo tutto il possibile per salvare la giovane e cercando di rianimarla. La ragazza è stata portata in una zona dove fosse possibile l'arrivo di un elicottero di emergenza medica, ma alla fine è morta sul posto. Alla famiglia, gli amici e il resto del suo team va tutta la mia vicinanza».

