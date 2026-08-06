Rally Regione Piemonte, Crugnola-Beltrame siglano la doppietta. Daprà-Guglielmetti ancora leader del CIAR

Bella rivincita di Andrea Crugnola sulla sfortuna che l’ha perseguitato nella prima parte del campionato. Dopo il successo conquistato in apertura stagionale al Ciocco, il pilota varesino quattro volte campione italiano è tornato al successo nella tappa di Alba grazie, il 20mo Rally Regione Piemonte, ad una prestazione maiuscola, impreziosita da 6 prove vinte tra le 11 affrontate su 140 km tra gli asfalti delle Langhe, a seguito di un nuovo duello ormai classico per questo campionato con Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, arrivati terzi al traguardo ma ancora leader del CIAR Sparco

Crugnola-Beltrame, subito protagonisti grazie a tre scratch consecutivi nella nell’apertura del sabato, conclusa poi con la risposta del duo ACI Team Italia Daprà-Guglielmetti che hanno vinto due prove consecutive per portare la loro Skoda Fabia RS Rally2 in prima posizione all’intervallo notturno. Il testa a testa tra i due canditati al titolo, si è risolto solo all’inizio dell’ultima giornata con un altro doppio scratch di Crugnola, che ha piazzato il controsorpasso su Daprà - complice anche una scelta poco fortunata di penumatici per il pilota trentino - e ha poi allungato fino a chiudere il rally con oltre 9’’ di vantaggio su tutti.

Hanno conquistato invece il secondo posto in rimonta e nel finale Bostjan Avbelj e Damjian Andrejka, anche loro su Skoda, che hanno concluso la gara con due scratch. Decisivo l'acuto sulla Power Stage che ha permesso anche al pilota sloveno di sorpassare Daprà e raccogliere la piazza d'onore per 1'' di vantaggio. Gli altri punti assegnati nella prova conclusiva se li sono divisi proprio Crugnola, 2 per il secondo posto e Daprà, 1 per il terzo. Con questi risultati Daprà rimane ancora capofila nel CIAR Sparco a quota 84 punti, con Crugnola secondo a 69 e Avbelj terzo in classifica generale a 59.

Sugli scudi Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, che si sono laureati Campioni Italiani Due Ruote Motrici – Rally4 centrando la cinquina tricolore. Un percorso perfetto quello del pilota ossolano che ha vinto tutte le gare con la Peugeot 208 del Lion Team, gommata Pirelli. Avrebbe vinto il titolo comunque, ma Di Pietro si è concesso anche la quinta vittoria in campionato raccogliendo sul finale il testimone dal giovanissimo equipaggio formato da Nicolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli, in testa fino alla penultima prova ma scivolati al secondo posto a 4.8'' per uno sfortunato testacoda con la loro Lancia Ypsilon.. Terzo posto fra le "tuttoavanti" poi per Edoardo De Antoni e Martina Musiari, anche loro su Lancia Ypsilon, che si confermano tra i primattori della categoria. Grande prestazione anche quella di Fabio Andolfi al debutto su Lancia Ypsilon Fabio Andolfi, che affiancato da Marco Menchini in diverse occasioni ha fatto registrare il secondo miglior tempo per chiudere al 4° posto generale a 44" dalla vetta.

Quarta vittoria nel CIR Promozione invece per Andrea Nucita affiancato da Maurizio Messina, anche loro su Skoda Fabia RS, questa gommata Hankook. Il pilota siciliano ha chiuso al 5° posto, confermandosi anche fra i migliori del tricolore Assoluto. Sesto posto, secondo per la classifica del CIRP, per la Hyundai i20 di Ivan Ferrarotti e Fabio Grimaldi, seguiti dalla GR Yaris Rally2 del Toyota Gazoo Racing Italy di Benjamin Boulenc con Chloe Barozzi e dalla Skoda Fabia dei tedeschi Albert Von Thurn Und Taxis e Jara Hain. Hanno chiuso infine le prime dieci posizioni Rusce-Farnocchia e Sulpizio-Fenoli. Grande emozione infine all’arrivo per due equipaggi che si sono aggiudicati il titolo tricolore con due round d’anticipo: Sara Carra si è laureata Campionessa Italiana Assoluta Rally Femminile su Skoda Fabia EVO, mentre Davide Nicelli e Martina Bertelegni su Renault Clio sono i primi Campioni Italiani Assoluti Rally5.

Nella Suzuki Rally Cup si è definitivamente affermato l’astro nascente Giovanni Villardi, che navigato da Fabio Andrian ha centrato il primo successo nel monomarca dedicato alle Swift Sport Hybrid gommate Extreme. Il classe 2004 dopo aver strappato punti importanti durante le Power Stage dei round precedenti ad Alba è salito in cattedra, vincendo metà delle prove affrontate e recuperando in classifica su Roberto Pellè. Il senatore e leader della Suzuki Rally Cup affiancato da Luca Franceschini si è infatti accontentato del 2° posto a 19”, seguito sul podio da Stefano e Maurizio Vitali, costanti durante tutti e due i giorni.

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Daprà 84 pti; 2. Crugnola 69 pti; 3. Avbelj 59 pti; 4. Nucita 35 pti; 5. Campedelli 33 pti.

CLASSIFICA 2RM: 1. Di Pietro 102 pti. (campione); 2. Cambiaghi 46 pti; 3. Ardizzone 37 pti; 4. De Antoni 36 pti; 5. Di Giovanni 32 pti.

CIAR Junior: 1. Nerobutto 36pt; 2. Varesco, Siccardi 35 pt; 4. Marchioro 25 pt; 5. Scalet 22pt; 6. De Marco 12pt

CALENDARIO CIAR SPARCO 2026: 28-29 marzo | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 15-16 maggio | Targa Florio Rally (coeff. 1.5) - CIAR Junior; 4-6 giugno | Rally Due Valli; 3-5 luglio | Rally Roma Capitale; 31 luglio - 2 agosto | Rally Regione Piemonte - CIAR Junior; 18-20 settembre | Rally del Lazio - CIAR Junior; 16-18 ottobre | Rallye Sanremo (coeff. 1.5)