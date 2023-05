Rally di Roma Capitale 2023, lo spettacolo nuovamente a due passi dal Colosseo

Mancano poco più di due mesi al Rally di Roma Capitale 2023 e se in casa Motorsport Italia, che organizza l’evento, fervono i preparativi per uno degli eventi più importanti dell’estate romana. Max Rendina e il suo team hanno studiato soluzioni innovative anche per l’edizione 2023 che, in programma dal 28 al 30 luglio prossimi, sarà quinto appuntamento del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La gara abbraccerà la città di Roma, Fiuggi e il Frusinate ma avrà il suo momento più atteso nel cuore di Roma, nel centro storico della Città Eterna nella giornata di venerdì 28 luglio. Grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Roma Capitale, con la Regione Lazio e con un importante numero di investitori, il Rally di Roma Capitale porterà lo spettacolo nuovamente a due passi dal Colosseo, strutturando una serie di iniziative collaterali che prevederanno iniziative rivolte ai bambini, alle famiglie, esposizione di vetture, attività di intrattenimento, happy hours e aperitivi a due passi dall’anfiteatro romano dove ogni anno milioni di turisti fanno la fila per scattare una foto.

Tutto questo insieme allo spettacolo del rally. “L’edizione 2023 ha spostato ancora di più il suo fulcro iniziale nella città di Roma - ha commentato Max Rendina - e non vediamo l’ora di svelare i dettagli della giornata di venerdì 28 luglio che sarà imperdibile. Non mancheranno i grandi classici con la partenza da Castel Sant’Angelo e la passerella per le vie del centro, ma quello che farà di questa giornata un vero e proprio happening nel cuore della Capitale sarà tutto quanto ruoterà intorno alla prova spettacolo d’apertura. In questi anni abbiamo elevato la popolarità del Rally di Roma Capitale portandolo ai romani e ai turisti, sfruttando la grande vetrina di questa città per trasformare un evento sportivo in un momento di intrattenimento per tutti. Questo è il nostro obiettivo anche per quest’anno”.

Dopo questo inizio imperdibile nel cuore di Roma, l’evento sposterà la sua logistica a Fiuggi e nel Frusinate. Anche nella cittadina termale saranno molte le novità, e tra queste spicca un nuovo contesto studiato per le famiglie ed i visitatori, che troveranno nel corso di tutta la durata del Rally di Roma spazi, spettacoli, intrattenimento per un weekend all’insegna del divertimento. Dettagli nelle prossime settimane.