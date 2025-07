Rally di Roma Capitale 2025, Basso e Granai su Skoda Fabia Rally2 calano il tris. Finale ad alta tensione su Mabellini-Lenzi

PER MARCA

Dopo un duello lungo tre giornate di gara, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia Rally2 hanno vinto il quinto round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. A destinare l'ennesima sfida con Andrea Crugnola e Pietro Ometto, su Citroen C3, è stata una penalità all'intervallo dell'ultima giornata.

In un Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco equilibrato come pochi, che si gioca sempre sui dettagli, sui nervi, un episodio clamoroso ha deciso il quinto atto nel XIII Rally di Roma Capitale, valido anche per il FIA European Rally Championship.

Al culmine dell’ennesimo duello gladiatorio, Giandomenico Basso e Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS Rally2 hanno conquistato la tripletta stagionale nel tricolore e il loro terzo alloro, record, nella sfida della Città Eterna dopo quelli nel 2019 e 2021, stagioni nelle quali vinse poi il titolo. Il nuovo testa a testa con Andrea Crugnola e Pietro Ometto è stato deciso curiosamente da una penalità di 20’’, subita dall’equipaggio sulla Citroen C3 per ritardo all’uscita dal riordino prima dell’ultimo giro di prove speciali, mentre erano al comando del rally con 2.5’’ di vantaggio proprio su Basso-Granai, dopo tre sorpassi e controsorpassi al vertice tra i due equipaggi. Con questa vittoria a Roma, Basso-Granai rafforzano la loro leadership nel CIAR Sparco con 19 punti su Crugnola-Ometto quando mancano solo due appuntamenti alla fine, il Rally del Lazio ed il Rallye Sanremo.