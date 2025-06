Rally di Roma Capitale 2025, Michael Rendina punta in alto nella gara di casa al volante della Renault Clio Rally4

È tutto pronto per il Rally di Roma Capitale 2025, quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e round italiano del FIA European Rally Championship. Michael Rendina è pronto a vivere l'emozione della gara di casa al volante della Renault Clio Rally4 preparata da Motorsport Italia, affiancato per l'occasione da Alice Caprile. Sarà alla sua quarta partecipazione all'evento capitolino. Giovane e determinato, il figlio dell'ideatore del rally, l'ex campione del mondo Max Rendina, si prepara a sfidare una concorrenza mai così agguerrita: saranno ben 40 le vetture iscritte in classe RC4, a conferma del livello altissimo e del prestigio di un evento che negli anni ha saputo conquistare un ruolo centrale nella stagione europea. Il Rally di Roma Capitale 2025 si annuncia come un'edizione da record, con un percorso completamente rinnovato e un chilometraggio cronometrato tra i più elevati del panorama internazionale: oltre 207 km contro il tempo, distribuiti in 13 prove speciali tra venerdì 4 e domenica 6 luglio. Per Rendina Jr. sarà una sfida cruciale anche in funzione del campionato, che al momento vede il driver romano in testa al Trofeo Pirelli Star Rally4, nell'ambito del Campionato Italiano Rally due ruote motrici.

«Sarà la gara più tosta della stagione - ha commentato Rendina Jr. - Il livello è altissimo, ma la motivazione non manca. Correre al Colosseo, sulle strade di casa, con un percorso così lungo e impegnativo è un privilegio e allo stesso tempo una sfida. Siamo primi nel trofeo Pirelli ed è importante mantenere la leadership qui a Roma poiché c'è un coefficiente più alto e chi dovesse vincere qui potrebbe aprire un divario importante nella classifica. Non vediamo l'ora di partire». Tutto inizierà con lo shakedown a Fumone (6,45 km), in programma venerdì mattina, ma il primo momento clou sarà la cerimonia di partenza da Via degli Annibaldi, ai piedi del Colosseo. Alle 20:00 le vetture saliranno sulla pedana ufficiale per affrontare la spettacolare SS1 “Colosseo ACI Roma”, una prova speciale cittadina unica al mondo, che ancora una volta trasformerà il centro di Roma in un teatro sportivo d'eccezione.

Dopo la serata-evento al Colosseo, sabato e domenica si entrerà nel vivo della sfida, con due tappe dense e selettive. Il sabato vedrà il doppio passaggio sulla nuovissima “Torre di Cicerone”, una prova da 34,57 chilometri che rappresenta la più lunga del FIA ERC e del CIAR Sparco 2025, affiancata dalla tecnica “Santopadre” (13,05 km) e dalla rapida “Collepardo-Pozzo d'Antullo”. La domenica non sarà da meno: in programma ci sono i due passaggi sulla “Canterano-Subiaco” da 30,59 km, oltre alla sempre suggestiva “Jenne-Monastero”, sede della Power Stage conclusiva e quest'anno all'inverso rispetto al 2024, e alla classica “Guarcino-Altipiani”. La cerimonia di arrivo si terrà nel centro di Fiuggi alle ore 18:30.