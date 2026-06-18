Rally Roma Capitale 2026, presentata in Campidoglio la nuova edizione: valida per il FIA European Rally e per il Campionato Italiano Assoluto

Roma Capitale 2026, l’evento organizzato da Motorsport Italia e ideato da Max Rendina che dal 3 al 5 luglio celebrerà una nuova edizione valida per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Una manifestazione resa possibile da una forte sinergia istituzionale, nella quale la Regione Lazio conferma un ruolo centrale e di grande visione. Al fianco del Rally di Roma Capitale sin dalla nascita del progetto nel 2013, la Regione ha continuato a credere nel valore sportivo, turistico e promozionale dell’evento, sostenendone negli anni la crescita e accompagnandone il percorso di costante evoluzione.

Un lavoro condiviso che coinvolge anche il Ministero per lo Sport e i Giovani, vicino a Motorsport Italia con un supporto concreto, insieme a Roma Capitale, che ha creduto nel binomio tra rally e città, rendendo possibili immagini, scenari e momenti di grande impatto internazionale. Una squadra vera e propria, completata dal contributo dell’Automobile Club d’Italia, di ACI Sport, Sport e Salute, CONI, Polizia Locale di Roma Capitale e di tutti i partner che concorrono alla realizzazione di un evento sempre più strutturato, riconoscibile e capace di valorizzare il territorio.

Erano presenti Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio; Elena Palazzo, Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità della Regione Lazio; Geronimo La Russa, Presidente dell’Automobile Club d’Italia; Luciano Buonfiglio, Presidente CONI; Gen. Tullio Del Sette, Presidente SARA Assicurazioni e Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Automobile Club d’Italia; Max Rendina, Ideatore del Rally di Roma Capitale. Nel corso dell’evento sono intervenuti anche Gaetano Francesco Intrieri, CEO Aeroitalia; Luigi Battistolli, Presidente ACI Sport; Giuseppina Fusco, Presidente Automobile Club Roma; Bruno De Pianto, Team Manager Motorsport Italia; Jerome Russell, FIA Regional Rally Championship Manager con un videomessaggio.

Tra le principali novità spicca il ritorno dell’EUR come cuore operativo della manifestazione. Il Salone delle Fontane ospiterà l’Aeroitalia Rally HQ e il Media Center, con oltre 1.000 metri quadrati dedicati alle attività organizzative, mentre il parco assistenza sorgerà a pochi passi dal Colosseo Quadrato creando un sistema logistico compatto, moderno ed efficiente. Per la prima volta il service park ospiterà anche una Fan Zone dedicata agli appassionati e alle famiglie, con attività di intrattenimento, iniziative educative, momenti di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale. Da quest’ultimo punto di vista l'evento può vantare il massimo riconoscimento previsto dal FIA Environmental Accreditation Programme, le prestigiose tre stelle FIA, a testimonianza dell'impegno concreto portato avanti negli anni sul fronte della sostenibilità.

Anche Roma sarà protagonista come mai prima d’ora. Venerdì 3 luglio gli equipaggi attraverseranno il centro storico della Capitale in una suggestiva parata che dal Parco Assistenza all’EUR li porterà fino al Colosseo. Alle 20:00 scatterà la cerimonia ufficiale di partenza da Via degli Annibaldi, seguita dalla prova speciale spettacolo “Colosseo - ACI Roma”, disputata nell’area di Colle Oppio con il monumento simbolo della città a fare da sfondo. Un’immagine unica al mondo che ancora una volta porterà Roma e il Lazio nelle case di milioni di spettatori attraverso la copertura televisiva e digitale internazionale del FIA European Rally Championship e nazionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il finale della manifestazione sarà completamente rinnovato. Per la prima volta il podio conclusivo verrà ospitato in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Ad accompagnare questo momento storico sarà il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, previsto per domenica 5 luglio alle 18:30 grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare.

Dal punto di vista sportivo il percorso 2026 è stato completamente ridisegnato e porterà gli equipaggi ad affrontare prove speciali nuove o profondamente rivisitate. Il percorso interesserà in maniera particolare il territorio reatino, scelta condivisa con le amministrazioni coinvolte e legata sia all’attività di osservazione FIA sia alla volontà di proporre nuove prove speciali. Una decisione che non modifica tuttavia il progetto territoriale della manifestazione, che prevede già dal 2027 il ritorno in Ciociaria, territorio che ha contribuito in modo determinante alla crescita e al successo sportivo del Rally di Roma Capitale. La “Tuscolo”, sede della Qualifying Stage, partirà nel cuore di Frascati per svilupparsi tra salite, cambi di ritmo e una discesa tecnica verso il traguardo.

La prima tappa vedrà invece l’allestimento di quattro speciali da ripetere per due volte. La “Vallecupola” collegherà Castel di Tora e Longone Sabino attraversando il territorio del Lago del Turano e raggiungendo quota 1.200 metri in uno scenario naturale di grande impatto. La “Piana di Rascino”, destinata a diventare uno dei tratti simbolo dell’edizione 2026, porterà i concorrenti oltre i 1.600 metri di altitudine alternando sezioni velocissime, tornanti e cambi di ritmo all’interno di uno degli scenari più spettacolari dell’Appennino centrale. La “Colle di Tora – Poggio Moiano” offrirà passaggi suggestivi lungo il Lago del Turano e nei pressi della diga prima di una rapida e tecnica discesa verso valle.

La domenica si aprirà con la “Monastero – Monte Livata”, caratterizzata da uno dei tratti più apprezzati delle passate edizioni e da numerose aree di accesso per il pubblico. A chiudere il rally sarà la “Canterano – Gerano”, che al secondo passaggio assegnerà i punti della Power Stage e contribuirà a decidere la lotta per la vittoria finale. Anche queste speciali saranno ripetute per due volte. Accanto alle attività sportive, l'Aeroitalia Rally HQ ospitato presso il Salone delle Fontane sarà anche il centro di una serie di attività che sottolineano l’impegno del Rally di Roma Capitale sui temi della salute, della prevenzione, della sicurezza e dell’educazione stradale.

Mercoledì 1 luglio si svolgerà il talk “La prevenzione corre con noi”, dedicato alla prevenzione medica e alla promozione della salute, mentre giovedì 2 luglio sarà la volta del panel “Muoversi senza rischi: il futuro della mobilità urbana”, focalizzato su sicurezza, responsabilità ed educazione stradale. Nella stessa giornata è inoltre prevista la conferenza stampa di presentazione ufficiale di “Italy vs France”, una gara nella gara che, grazie alla collaborazione tra FFSA e Automobile Club d’Italia, coinvolgerà durante l’evento le rappresentanze delle due nazioni con alcuni dei migliori piloti italiani e francesi.

Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale:

“Il Rally di Roma Capitale è un grande evento che crea occupazione, con oltre 10 mila persone impegnate tra staff, team e addetti ai lavori, genera oltre 80 milioni di euro di ricadute economiche indirette e dirette e contribuisce a migliorare l’offerta turistica di Roma, che con il nostro arrivo anno dopo anno sta battendo ogni record di arrivi e presenze. Chiunque potrà assistere alla gara: l’ingresso è libero e, negli anni scorsi, la media di spettatori giornaliera è stata di 150 mila persone. Quest’anno poi l’evento avrà una particolare importanza, sarà una prova generale dato che c'è la possibilità di ospitare il mondiale dal 2027 per 4 anni. Le oltre cento vetture partiranno dal Colosseo e arriveranno in via della Conciliazione, regalando delle immagini uniche che faranno il giro del mondo e saranno una straordinaria vetrina promozionale per la nostra città”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani:

“In questa edizione del Rally di Roma Capitale sono presenti tre elementi iconici della città, la storia con il Colosseo, la razionalità con L'EUR, la spiritualità con San Pietro. Ma saranno valorizzate anche le aree interne di Rieti, che avranno l'occasione di farsi conoscere anche grazie a questa manifestazione sportiva che si combina con la qualità dei piloti e della competizione.”.

Antonello Aurigemma, Presidente Consiglio Regionale Lazio:

"Il rally di Roma Capitale è una vera eccellenza. Un evento di livello internazionale, che coniuga al meglio sport, promozione del territorio e valorizzazione del nostro infinito patrimonio culturale. Insieme all’assessorato regionale al turismo stiamo portando avanti la campagna “c’è tutto un Lazio intorno”, per promuovere oltre al patrimonio della capitale, anche le numerose bellezze degli altri Comuni. E questa manifestazione va proprio in tale direzione, visto che il Rally attraverserà 40 Comuni della nostra regione. Questa edizione acquisisce anche un grande valore sociale, visto che sarà possibile svolgere visite, attività e screening, che rientrano in “Un Consiglio in salute”, il programma gratuito di prevenzione promosso dal Consiglio regionale. Un grazie particolare a Max Rendina, a Motorsport e a tutti coloro che rendono possibile questa straordinaria manifestazione”.

Geronimo La Russa, Presidente Automobile Club d’Italia:

“ Per l’ACI è motivo di orgoglio vedere una manifestazione italiana competere ai massimi livelli grazie a questo evento. Al centro resta sempre la passione. Quella dei piloti, dei team, dei volontari, del pubblico che dal mattino presto è già sulle prove speciali. Il Rally di Roma è una festa popolare dell’automobilismo. E l’ACI, da 121 anni custode di questa cultura, ha il dovere di proteggerla, trasmetterla alle nuove generazioni e far capire che amare l’auto significa rispettare le regole, la strada e gli altri.

Luciano Buonfiglio, Presidente CONI:

“L’Italia è oggi una delle grandi eccellenze sportive a livello internazionale. È il quarto Paese al mondo per numero di medaglie conquistate e il secondo per capacità di ospitare grandi eventi sportivi: dati che raccontano non solo il valore dei nostri atleti, ma anche la qualità organizzativa, istituzionale e professionale che il nostro Paese sa esprimere. In questo contesto, il Rally di Roma Capitale rappresenta un appuntamento di grande importanza, non solo per il motorsport ma per l’intero sistema sportivo nazionale. Desidero sottolineare soprattutto il valore di questo tavolo di lavoro, fatto di sinergie, collaborazione e visione comune. Dobbiamo essere orgogliosi della capacità dell’Italia di fare sistema, di organizzare eventi di livello internazionale e di mostrare, attraverso lo sport, le proprie competenze migliori. Auguro a tutti buon lavoro e ringrazio le autorità, gli organizzatori e tutti gli intervenuti per il contributo che stanno offrendo a questo importante progetto”.

Elena Palazzo, Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità della Regione Lazio: “Il Rally di Roma Capitale rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più prestigiosi del nostro territorio e la Regione Lazio continua a sostenerlo con convinzione perché incarna perfettamente la nostra visione di sviluppo: promuovere lo sport come motore di crescita, valorizzazione territoriale e attrattività turistica. Questa manifestazione offre una vetrina internazionale straordinaria non solo alla città di Roma, ma a tutto il territorio provinciale coinvolto dal percorso di gara, mettendo in mostra paesaggi, borghi, tradizioni e bellezze che rendono il Lazio una destinazione unica. Apprezziamo particolarmente l'attenzione che gli organizzatori dedicano alla sostenibilità ambientale, dimostrando come anche i grandi eventi sportivi possano coniugare spettacolo, innovazione e rispetto del territorio. È una sfida che condividiamo pienamente e che consideriamo fondamentale per costruire un modello di sviluppo moderno e responsabile”.

Gen. Tullio Del Sette, Presidente SARA Assicurazioni e componente Consiglio Direttivo Nazionale Automobile Club d’Italia: “Il Rally di Roma Capitale è un evento di grande spessore, che ho avuto modo di vivere lo scorso anno nel mio ruolo di Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia, apprezzandone da vicino il valore sportivo, organizzativo e promozionale. Desidero sottolineare la grande competenza e il lavoro svolto da Motorsport Italia, che continua a dimostrare una forte volontà di crescita, miglioramento e innovazione. In questo contesto si inserisce anche la presenza di SARA Assicurazioni, assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e partner storico di questa manifestazione, un ruolo che siamo impegnati a valorizzare ulteriormente anche in prospettiva futura. Auguro a tutti una splendida riuscita dell’evento”.

Max Rendina, ideatore Rally di Roma Capitale: “Realizzare un evento come questo necessita di un lavoro di squadra enorme e con una visione condivisa. Portare un rally nel cuore di Roma significa lavorare in un contesto unico al mondo, straordinario, estremamente complesso. Per questo voglio ringraziare innanzitutto la Regione Lazio, che ci sostiene fin dall’inizio di questo percorso, e il Ministero per lo Sport, che è al nostro fianco in un progetto che unisce sport, territorio e promozione internazionale. Un ringraziamento particolare va a Roma Capitale e all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, nella persona dell’Assessore Alessandro Onorato, che fin dall’inizio ha compreso il valore dell’operazione Colosseo, anche con una sensibilità concreta e imprenditoriale rispetto al ritorno di immagine per la città. Allo stesso modo desidero ringraziare l’Automobile Club d’Italia e il Presidente Geronimo La Russa, che hanno continuato a darci fiducia, ACI Sport, le autorità, le forze dell’ordine, le Questure, le Prefetture, la Polizia Locale di Roma Capitale, i nostri partners e tutti gli enti coinvolti. Dietro a tutto questo c’è anche uno staff di oltre mille persone. Sono professionisti, volontari, collaboratori e, in un certo senso, mille famiglie che sacrificano tempo ed energie per portare avanti un progetto in cui crediamo moltissimo”.

Gaetano Intrieri, CEO Aeroitalia: “Siamo orgogliosi di essere partner di questa edizione 2026 del Rally di Roma Capitale. Il ritorno dell’Eur come cuore operativo, con il nostro Aeroitalia Rally HQ al Salone delle Fontane, rende l’esperienza ancora più significativa: qui ospiteremo attività sportive, incontri dedicati alla salute, alla prevenzione, alla sicurezza e all’educazione stradale. Il calendario degli eventi collaterali, come il talk sulla prevenzione sanitaria e il panel sulla mobilità sicura, conferma quanto il Rally di Roma Capitale sia un laboratorio di valori oltre che una grande manifestazione sportiva.

Calendario FIA European Rally Championship 2026

17–19 Aprile 2026 – ERC 43mo Andalusia Rally Sierra Morena (Córdoba) – Spagna

22–24 Maggio 2026 – ERC BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia – Svezia

3–5 Luglio 2026 – ERC Rally di Roma Capitale – Italia

24–26 Luglio 2026 – ERC 82nd Rally Poland – Polonia

14–16 Agosto 2026 – ERC Barum Czech Rally Zlín – Repubblica Ceca

4–6 Settembre 2026 – ERC JDS Machinery Rali Ceredigion – Gran Bretagna

9–11 Ottobre 2026 – ERC Rally Five Cities North of Portugal – Portogallo

Calendario Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026

28–29 Marzo – 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

14–16 Maggio – 110° Targa Florio Rally

6–7 Giugno– 44° Rally Due Valli

3–5 Luglio– Rally Roma Capitale

31 July–2 Agosto – 20° Rally Regione Piemonte

18–20 Settembre – Rally Lazio Cassino

16–18 Ottobre – 73° Rally Sanremo