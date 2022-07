Rally di Roma Capitale, due sfide in una. La gara ha doppia validità, sia per il campionato europeo e che per il campionato italiano

Il Rally di Roma Capitale gode della doppia validità per il campionato europeo e per il campionato italiano.Alla vigilia della gara romana, il campionato europeo che ha disputato finora cinque degli otto appuntamenti in programma, vede un derby tra piloti spagnoli. Efrem Llarena, attuale leader assieme a Sara Fernandez, ha vinto il Rally delle Azzorre con la Skoda Fabia Rally2 Evo dell’MRF Racing, e grazie ai piazzamenti nelle altre quattro gare, vanta 46 punti di vantaggio sul trentenne connazionale Nils Solans, che vanta due vittorie, al Fafe in Portogallo e alle Canarie con la VW Polo, ma non ha altri piazzamenti a sostegno del suo bottino.

Al quarto posto è il giovane italiano Alberto Battistolli. Figlio d’arte, il papà “Lucky” è stato un grande protagonista ai tempi dell’Opel Ascona 400, ed è tuttora vincente nei campionati per auto storiche, sta affrontando la sua prima stagione completa a livello continentale, dove i nostri devono affrontare difficoltà rappresentate dalle maggiori velocità in prova speciale, e la drastica limitazione delle prove antegara.

Nella top ten figura anche il navigato romagnolo Simone Campedelli al volante di una Skoda come Battistolli, mentre nelle varie classifiche troviamo Andrea Mabellini, Andrea Mazzocchi e Giorgio Cogni.

Molto combattuto è il CIAR, che a Roma ha il suo quinto appuntamento stagionale. Andrea Crugnola, campione nel 2021, è in posizione di vantaggio, garzie ai due successi al Ciocco e ad Alba, dove è arrivato dietro Nikolay Gryazin, trasparente ai fini del punteggio.

Alle sue spalle il varesino che corre con la Citroën C3 di FPF Sport, incalzano Damiano De Tommaso e Fabio Andolfi, Skoda, rispettivamente primi alla Targa Florio e al Sanremo, mentre più staccato è Giandomenico Basso che sta cercando il miglior feeling con la Hyundai. Chissà che “Giando” approfitti del Rally di Roma Capitale, dove ha già vinto due volte, per piazzare un colpo che lo rilanci in classifica?