Rally di Roma Capitale​, subito grande spettacolo nella Qualifying Stage: il più veloce è stato Mabellini su Skoda Fabia RS

Ha subito dato riscontri importanti la Qualifying Stage del Rally di Roma Capitale, la prova di qualificazione riservata agli equipaggi prioritari su Rally2. Sui 6km in località "Fumone", con tratti veloci in discesa e tagli già molto sporchi, il più veloce è stato Andrea Mabellini navigato da Virginia Lenzi su Skoda Fabia RS, che ha fermato il cronometro in 3'34.267. L'italiano, protagonista del FIA European Rally Championship, vincendo questa manche partirà per primo nell'ordine di partenza di domani, . Dopo il 2° posto nelle qualifiche ottenuto dai leader dell'ERC Marczyk-Gosdpodarczyk, hanno mostrato i muscoli i portacolori di ACI Team Italia Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, anche loro su Skoda.

Il pilota trentino, carico dopo la vittoria in Sardegna per il WRC2 e dopo il terzo posto a Verona, vuole dimostrare che il suo percorso di crescita sta raggiungendo livelli importanti, e nelle qualifiche ha ottenuto il 3° tempo a 2.6" da Mabellini. Subito in forma anche Simone Campedelli e Tania Canton, altra Fabia,finora sfortunati sono partiti decisi, siglando il 4° tempo a poco più di 3" dal miglior tempo. In tanti hanno girato vicino al riferimento di Campedelli, con 4 equipaggi in 6 decimi tra cui lo sloveno Bostjan Avbelj in coppia con Elia De Guio. Un primo colpo di scena ha toccato il leader del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Giandomenico Basso, navigato da Lorenzo Granai, che ha pagato oltre 40" a causa di una foratura alla posteriore destra. Fuori dalla top10 poi anche il vincitore delle ultime due edizioni Andrea Crugnola in coppia con Pietro Ometto, su Citroen C3, che si è fermato a più di 5" da Mabellini.

I PRIMI 15 CLASSIFICATI DELLA QUALIFICA:

1. MABELLINI-LENZI (Skoda) in 3'34.267; 2. MARCZYK-GOSPODARCZYK (Skoda) a 1.981; 3. DAPRA'-GUGLIELMETTI (Skoda) a 2.615; 4. CAMPEDELLI-CANTON (Skoda) a 3.067; 5. MATULKA-SYTY (Skoda) a 3.197; 6. AVBELJ-DE GUIO (Skoda) a 3.313; 7. STRITESKY-BACIGA (Skoda) a 3.644; 8. ARMSTRONG-BYRNE (Ford) a 4.174; 9. WAGNER-OSTLENDER (Hyundai) a 4.419; 10. OSTBERG-ERIKSEN (Citroen) a 4.587; 11. CRUGNOLA-OMETTO (Citroen) a 5.319; 12. HERCZIG-FERENCZ (Skoda) a 5.830; 13. SIGNOR-MICHI (Toyota) a 5.896; 14. ANDOLFI-MENCHINI (Toyota) a 6.025; 15. KORHONEN-VIINIKKA (Toyota) a 6.373.



Nel pomeriggio poi, con gli occhi del mondo rivolti verso il cuore della Città Eterna, la colonna di vetture sfilerà nel centro storico di Roma davanti ai monumenti più celebri, e poi dopo la partenza dalla "Bocca della verità" sarà il momento tanto atteso della prova spettacolo "Colosseo ACI Roma", 1.3km ricavati all'ombra dell'Anfiteatro Flavio, una prove speciale unica che attraversa i millenni con inizio previsto alle 20:05.