Rally di Roma Capitale, al via l'edizione dei record. Domani alle 19 la partenza da Castel Sant’Angelo. Al Colosseo la prova spettacolo

E’ un’edizione record quella presentata stamane in Campidoglio, del Rally di Roma Capitale. La manifestazione organizzata da Max Rendina e Motorsport Italia in programma dal 22 al 24 luglio come unico evento in Italia con la doppia validità sportiva sia per il FIA European Rally Championship che per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco festeggia il decimo compleanno e una crescita continua.

L’evento ha rafforzato la centralità di Roma all’interno del programma, pur confermando Fiuggi come headquarter tecnico. Il grande happening vivrà il suo fulcro nella giornata di venerdì 22 luglio con la tradizionale partenza da Castel Sant’Angelo alle 19:00. Tutte le vetture affronteranno quindi la Roma Parade, una passeggiata per il centro della Città Eterna che in questi anni è diventata il grande valore aggiunto .

Ma ecco la prima grande novità, la Prova Spettacolo al Colosseo Nella zona di Colle Oppio i tecnici di Motorsport Italia hanno disegnato un percorso spettacolare davanti al monumento simbolo che rappresenta Roma nel mondo

Per agevolare l’accesso a Castel Sant’Angelo e soprattutto alla prova del Colosseo, intitolata ad ACI Roma proprio nell’anno in cui l’Ente celebra il suo centenario, Motorsport Italia incentiverà l’utilizzo della linea metropolitana gestita da ATAC, quest’anno partner della manifestazione. Lo staff dell’evento, i media al seguito della gara e i curiosi potranno utilizzare la linea che effettua fermata proprio al Colosseo, a due passi dalla prova spettacolo.

Nel corso dell’evento Motorsport Italia implementerà le attenzioni con attività di raccolta differenziata in ogni zona della gara, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi secondo specifici standard, l’utilizzo di vetture di servizio elettriche o ibride e, per l’appunto, l’incentivazione dell’utilizzo della mobilità pubblica per gli spostamenti da e per Roma centro storico.

Tornando al programma sportivo, dopo il Colosseo la gara proseguirà tra Fiuggi e il Frusinate nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 con un percorso dall’altissimo profilo tecnico con quasi 200 chilometri cronometrati e oltre 870 chilometri complessivi. Ad aumentare la difficoltà saranno le due prove con lunghezze record, ovvero la “Cave-Subiaco” di ben 32.5 chilometri, la più lunga sia del FIA European Rally Championship che del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, e la “Santopadre-Fontana Liri” di 29.08 chilometri, in programma rispettivamente domenica e sabato.

Fiuggi come detto sarà il fulcro sportivo con il paddock, suddiviso in più zone, le soste di fine giornata, le stanze direzionali e la sala stampa oltre alla sontuosa cerimonia di arrivo che, rispetto alle scorse edizioni, sarà organizzata al centro del paese.

A fare molto scalpore nelle ultime ore è stata anche l’esposizione di una Skoda Fabia Rally2 all’interno del Terminal 1 Partenze dell’Aeroporto di Fiumicino. La vettura, nella livrea con cui Max Rendina ha corso al recente Rally Terre di Argil.

Appoggio senza precedenti anche da parte de Il Messaggero, media partner del Rally di Roma Capitale 2022, oltre ovviamente alle uscite che saranno previste sulle tv areali, sui TG sportivi nazionali e su quotidiani e riviste di settore.

Due parole infine anche per un sostegno che torna anche quest’anno a Peter Pan, associazione che si occupa dell’accoglienza e del supporto ai bambini affetti da malattie oncologiche ospitati insieme alle loro famiglie nelle Case dell’associazione. Grazie a questa vicinanza il Rally di Roma Capitale punta a sensibilizzare sull’importante lavoro svolto da Peter Pan per incentivare il grande cuore del mondo del motorsport a contribuire all’attività dell’Associazione.

Max Rendina: “Questa volta non riesco a nascondere l’emozione. Se ripenso a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, essere arrivati alla decima edizione è sicuramente un risultato di grande prestigio e vogliamo onorarlo al meglio. Devo ringraziare tutte le istituzioni che ci supportano: Roma Capitale, la Regione Lazio, la FIA e l’Automobile Club d’Italia ed ACI Roma oltre ai tanti partners che sono al nostro fianco per questa edizione , 1100 persone che lavorano e lavoreranno per la gara. Abbiamo realizzato uno sforzo importante per confermare Roma quale fulcro della giornata di apertura e vi posso assicurare che la prova spettacolo al Colosseo sarà qualcosa di irripetibile!"