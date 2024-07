Rally di Roma, la partenza dal Colosseo con una prova speciale imfiamma il pubblico

Il Rally di Roma Capitale ha preso il via dal Colosseo in una impareggiabile cornice, unica al mondo. Davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha acclamato gli equipaggi, l’evento organizzato da Motorsport Italia e Max Rendina ha regalato la prima emozionante anteprima,presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, la Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, il Consigliere della Regione Lazio Luciano Nobili e Max Rendina, ideatore dell’evento.

Il miglior tempo nella speciale d’apertura ricavata a Colle Oppio, è stato realizzato a sorpresa da Francesco Aragno, con Giancarla Guzzi su Skoda Fabia Rally2 Evo. Già protagonista al Colosseo lo scorso anno, questa volta ha beffato tutti, regalandosi forse una delle maggiori soddisfazioni della sua carriera, chiudere il prologo in testa nel quinto round del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Secondo il vincitore 2023 Andrea Crugnola, con Pietro Elia Ometto, su Citroen C3 Rally2, staccato di 4 decimi con gli sloveni Bostjan Avbelj e Damijan Andrejka, su Skoda Fabia RS Rally2, terzi a 1.2 secondi. Quarti a pari merito Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, Skoda Fabia RS Rally2, e Stéphane Lefebvre e Anthony Hamard, su Hyundai i20 N Rally2 a 1.4 secondi. Quinto posto quindi per Erik Cais e Igor Igor, su Skoda Fabia RS Rally2, a 1.5 secondi.

Dopo questo inizio, le auto sono tornate a Fiuggi dove resteranno per il riordino notturno. Il rally è ripartito di stamane alle 7:15. Sei le prove speciali, tra cui la “Santopadre – Fontana Liri” di 28.74 chilometri, particolarmente tecnica e impegnativa. Il programma include anche le prove di “Alatri” e “Guarcino-Altipiani”, entrambe da ripetere due volte. La gara proseguirà poi anche domenica per l’ultima giornata. La gara si potrà seguire in diretta su Rally.tv (on demand) che trasmetterà tutte le prove speciali. Domenica si riaccenderanno anche le telecamera di RAI, con due prove in chiaro anche su RAI Play, la PS10 e la PS13 “Monastero-Jenne”.