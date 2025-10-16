Rallye Sanremo è finale "thriller" per il titolo: sfida Basso vs Crugnola, divisi da 5 punti e mezzo

È la settimana decisiva per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025, Il Rallye Sanremo ultima gara del campionato tricolore, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre, lungo 12 prove speciali e 118 chilometri cronometrati, è chiamato a dare il verdetto finale del duello tra la Skoda Fabia RS di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai contro la Citroen C3 di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, che si sono dati battaglia su tutto l’arco del campionato. Organizzato dall’AC Ponente Ligure, il Sanremo dopo aver scritto pagine di storia di questo sport nel Mondiale, ora presta nuovamente i suoi asfalti per incoronare i Campioni, d’Italia. Sarà la tappa finale e risolutiva anche per il CIAR Junior, che propone cinque giovani a contendersi il titolo e la possibilità di proiettare la propria carriera all’estero attraverso il programma di ACI Team Italia. In entrambi i casi il Rallye Sanremo assegnerà punti a coefficiente maggiorato 1,5.

Saranno in tutto 192 le vetture impegnate in questo evento che, oltre al gruppo dei partecipanti alla gara locale della Coppa Rally di 2^ Zona comprende anche le auto storiche del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e del Campionato Italiano Rally Autostoriche di Regolarità. Gli 86 partecipanti alla gara del CIAR Sparco inizieranno a scaldarsi con lo shakedown, previsto nella mattinata di sabato dalle ore 7:30, prima di proiettarsi verso le prime quattro prove speciali, dalla breve “Porto Sole” (2,56 km ore 14:31), seguita dalla “Carpasio-Vielle S.Pietro” (14,72 km ore 17:32), la “Cesio-Caravonica” (6,36 km ore 18:26) e la “Aurigo Rezzo” (18,30 km). Domenica la fase conclusiva si articolerà su 8 prove speciali, con due giri sui quattro tratti cronometrati “Vignai” (14,23 km – SS5 ore 9:01, SS9 13:15), “Ghimbegna-San Romolo” (10,51 km – SS6 9:33, SS10 13:47), “San Romolo-Perinaldo” (6,14 km – SS7 9:55, SS11 14:09) e la finale “Semoigo-Bajardo” (7,36 km – SS8 10:31, SS12 14:45). L’arrivo e le premiazioni sono in programma in Piazza Colombo alle 15:43.

Il titolo Assoluto è appeso a 5,5 punti. Calcolando i punti effettivi, gli “scarti” ed il coefficiente 1.5 a Sanremo, saranno il margine che dovrà provare a difendere Giandomenico Basso e a colmare Andrea Crugnola per aggiudicarsi il quinto scudetto. Chi dei due vincerà il campionato, infatti, entrerà nella storia del tricolore con il quinto titolo assoluto in carriera, al pari della leggenda Dario Cerrato, attualmente secondo solo al recordman Paolo Andreucci (11 titoli). Con Granai sulla Skoda di Delta Rally, il leader Basso partirà da 92,5 punti – ma quattro potenziali da “scartare” - accumulati nelle prime sei gare e proverà a confermare il suo bilancio eccellente a Sanremo, dove ha vinto l’ultima edizione e può vantare 8 podi con 5 successi.

Al pilota di Cavaso del Tomba potrebbe bastare un secondo posto sia in gara che nella power stage per conquistare i punti necessari a tornare Campione. Più complicata la situazione dei campioni in carica Crugnola e Ometto, secondi a quota 83 punti – in questo caso effettivi - che per confermarsi “assoluti” sulla Citroen preparata da FPF Sport dovranno aggiudicarsi sia il rally che la power stage, e sperare che gli avversari chiudano al terzo posto in una delle due graduatorie. Difficile da credere invece, il pilota varesotto dovrà andare ancora a caccia della sua prima vittoria a Sanremo; nelle ultime quattro partecipazioni infatti Crugnola ha collezionato tre secondi posti, oltre ad un’apparizione su due ruote motrici, con ritiro, a titolo già acquisito.