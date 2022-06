Rally Sardegna, Lappi (Toyota) scalza dalla testa Tänak (Hyundai) per 7 decimi. Loubet (Ford) completa il podio virtuale

ALGHERO – Polvere, cambi al vertice, forature e perfino un incendio: il Rally di Sardegna non si è fatto mancare niente. Purtroppo per il pubblico, oltre che per i piloti, a causa del rogo della Hyundai i20 R5 dell'equipaggio franco belga composto da Laurent Battut e Eric Gressens sono stati cancellati gli ultimi due stage di venerdì, i secondi passaggi sulla Osilo – Tergu e sulla Sedini - Castelsardo per un totale di quasi 28 chilometri.

La generale provvisoria della quinta tappa del mondiale di specialità è quella “cristallizzata” dopo la settima cronometrata. Al comando è tornato Esapekka Lappi con la Toyota Gr Yaris che con il primo transito sulla Sedini – Castelsardo aveva rifilato 7.1'' a Ott Tänak, che era in testa con la sua Hyundai i20 N con un margine di 6.4''. Per appena 7 decimi, domani il finnico avrà l'ingrato compito di spazzolare il tracciato per gli inseguitori, un problema che oggi è costato parecchio tempo al connazionale e compagno di squadra Kalle Rovanperä, che guida la classifica iridata. Dopo 3 successi consecutivi, in Sardegna è ottavo e viaggia a oltre un minuto e mezzo dalla vetta.

Il podio virtuale dalla gara isolana è completato dal francese Pierre Louis Loubet con la Ford Puma della M-Sport. Anche la lotta per il terzo posto è serrata perché nel giro di appena un secondo (tra i 15.1'' e i 16.1'' da Lappi) ci sono tre piloti: Craig Breen (Ford Puma) è quarto a 4 decimi e Dani Sordo è quinto 7 decimi più indietro. Adrien Fourmaux con la terza vettura dell'Ovale Blu è sesto a poco meno di 31''.

Il giapponese Takamoto Katusta (Toyota Gr Yaris) è settimo con oltre mezzo minuto da recuperare al transalpino e, oltre a Rovanperä, precede anche Thierry Neuville (2:07.2), nono e ultimo dei piloti della classe regina nella Top 10 (Gus Greensmith con la quarta Ford Puma è scivolato in dodicesima posizione a 2:40.1). Il primo del Rally2 è il solito Andreas Mikkelsen con la Skoda Fabia. Sabato si continua con otto stage per un totale di quasi 132 chilometri. È previsto il rientro di Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris): fuori dai giochi per il successo, ma comunque a caccia dei punti del Power Stage di domenica.