Rally, un weekend da sballo: al via il campionato europeo in Portogallo e quello italiano con il Ciocco e Valle del Serchio

Fine settimana da sballo per gli appassionati di rally. Venerdì 10 a poche ore di distanza prenderanno il via il campionato europeo e quello italiano.Il Rally di Fafe un Portogallo nasce intorno alla famosa prova speciale con il caratteristico salto, che per anni è stata l’”immagine” del rally modiale lusitano.

Il campionato europeo è una realtà molto importante, con calendario che raccoglie belle gare con alternanza di fondi sterrati e asfaltati. Offre una buona visibilità e un percorso di promozione per le varie categorie. Ci vuole però impegno e costanza, Come negli anni passati ci sono diversi italiani. Anche quest’anno, Alberto Battistolli, vincitore lo scorso week-end a Foligno, ha messo il FIA ERC al centro dei suoi programmi. Il giovane vicentino portacolori di ACI Team Italia, punta a migliorare il settimo posto dell’anno passato, potendo contare su un’ottima vettura come la nuova Skoda Fabia EVO e l’esperienza del navigatore Simone Scattolin. Certo non sarà facile. In Portogallo ci sarà il campione 2022 Efrem Llarena, il nezoelandese Hayden Paddon e l’irlandese Craig Breen con le Hyundai ufficiali, lo svedese Kristenson, il norvegese Østberg e il francese Bonato con le Citröen. Ma ci sono anche gli altri italiani, dai due big entrambi su Skoda, Campedelli e Tempestini che corre con licenza e passaporto rumeni, e con un po’ di fortuna in più poteva vincere il titolo 2022, l’indomabile Rachele Somaschini con la Citroön e il siciliano Nucita con hyundai. Da seguire con molto interesse i progressi di Andrea Mabellini che sale nella categoria maggiore con una Skoda EVO. Domenica pomeriggio, dopo 180 km di prove speciali ne sapremo di più...

Il Campionato Italiano, come consuetudine partirà dalle strade della lucchesia, con il 46. Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tra venerdì e sabato. La gara, che ha pure la validità quale primo atto della Coppa Rally di zona 6 ha raccolto ben 147 iscritti.

Sarà assente Giandomenico Basso (il pilota più vittorioso fra quelli iscritti quest’anno, con 4 titoli CIR vinti e ben 22 rally CIR vinti), il quale sfrutterà la nuova regola di campionato che prevede lo scarto di una gara potendo prendere punti solo a sette rallies sugli otto del calendario. Lo vedremo dunque a metà aprile al Rally del Piemonte con na Skoda. Proto a difendere il titolo è Andrea Crugnola con il solito collaudato pacchetto. Ma vi saranno molti altri a catalizzare l’attenzione, Rudy Michelini torna in lizza per il “promozione” riprendendo in mano la Skoda e con un nuovo copilota, Matteo Nobili, andando alla ricerca della stagione d’effetto” dopo la sfortuna dello scorso anno. E partirà proprio dalla gara casalinga che nel recente passato lo ha spesso visto in alto.

Stimoli importanti anche per Giacomo Scattolon, che conferma la sua presenza tricolore con al fianco Sauro Farnocchia e con a disposizione la Volkswagen Polo R5, Ivan Ferrarotti con al fianco il fido Massimo Bizzocchi ci riprova con la Skoda Fabia e dopo alcune stagioni di gare e di soddisfazioni iridate, torna sul palcoscenico nazionale il cuneese Enrico Brazzoli, con alle note Manuel Fenoli, anche loro su una Fabia R5.

Trofeo GR Yaris Rally Cup, invece, per il giovane Mattia Scandola, figlio di Riccardo e Nipote di Umberto, una famiglia da corsa doc. Corrà con al fianco Alessandro Franco, cercando di mettersi in luce in un contesto competitivo e ricco di “nomi”.

Il Ciocco 2023 partirà da Lucca venerdì alle 15 e si concluderà domenica alle 17,45 a Castelnuovo, 10 le prove speciali per un totale di 100,67 km