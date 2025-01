Rallye Monte-Carlo 2025, vince Ogier su Evans con la doppietta Toyota. La Hyundai di Fourmaux al terzo posto

Toyota Gazoo Racing parte con una doppietta Ogier-Evans al Rallye Monte-Carlo, primo appuntamento del World Rally Championship 2025, portando il record di vittorie del marchio giapponese nella manifestazione a sei in totale. Se non fosse ricco di insidie non sarebbe il Rallye Monte-Carlo. Come sempre, infatti, l'evento ha offerto condizioni molto variabili durante il weekend, con prove speciali su asfalto asciutto nelle montagne delle Alpi francesi, ma anche tratti di ghiaccio e molta terra e ghiaia trascinate sulla strada. Questo ha rappresentato una sfida impegnativa per i team e i piloti con il nuovo pacchetto tecnico per il 2025: le auto della classe Rally1 non montano più le unità ibride e utilizzano per la prima volta le gomme marchiate Hankook. Nonostante queste difficoltà, la lotta per la vittoria è rimasta piuttosto serrata durante tutto il weekend e si è decisa nell'ultima speciale sull'iconico Col de Turini nel pomeriggio di domenica, sebbene Ogier avesse un vantaggio di 18.2 secondi. Lotta fino all'ultimo anche per il terzo gradino del podio, con la coppia Hyundai composta da Adrien Fourmaux e Ott Tänak anch'essa molto vicina.

Alla fine, il pilota francese otto volte campione del mondo, Sébastien Ogier, insieme al suo navigatore Vincent Landais ha vinto il rally e anche la power stage, che gli ha permesso di totalizzare 33 punti nella classifica piloti. Secondo posto per i compagni di squadra Elfyn Evans e Scott Martin che hanno conquistato la classificazione Super Sunday guadagnando cinque punti extra. Mentre a chiudere il podio uno smagliante Adrien Fourmaux, con Alexandre Coria, su Hyundai i20 N Rally1. Bella la sfida anche ai piedi del podio, con una lotta in casa Toyota tra Ott Tänak e Kalle Rovamperä, con quest'ultimo che ha avuto la meglio proprio sull'ultima prova speciale, la numero 18. Un plauso anche ai piloti italiani in gara: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia RS Rally2 in quinta posiziona nel WRC2 e terzi nel WRC2 Challenger mentre Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi a bordo della Ford Festa Rally3 si sono posizionati secondi nel WRC3.

Segnaliamo poi al 35esimo posto assoluto Maurizio Chiarani e Flavio Zanella su Skoda Fabia RS Rally2, al 37esimo posto assoluto e secondi di RC4 Marco Oldani e Pietro D'Agostino, seguiti al 38esimo posto da Flavio Brega e Marco Zegna si Skoda Fabia RS Rally2 e, ancora, al 39esimo posto Enrico Brizzoli e Martina Musiari sempre su Skoda Fabia RS Rally2. Al 47esimo posto assoluto e terzo di RC4 Emanuele Fiore e Andrea Casalini su Peugeot 208 Rally4. Al 57esimo posto Rachele Somaschini e Nicola Arena su Citroën C3 rally2, infine, al 59esimo posto, Filippo Marchino e Pietro Ometto su Skoda Fabia Rally2 Evo. Il prossimo appuntamento con il WRC sarà il Rally di Svezia, in programma dal 13 al 16 febbraio, su fondo di neve e ghiaccio.