Rallye Monte-Carlo Historique vince un'Alfa Romeo Giulia TI. Seconda una Bmw 323i, terza Fulvia HF, quarta Mini Cooper S

Il nome di Michel Decremer non è nuov o per l'albo d'ori del Rallye Monte-Carlo Historique visto che quella appena ottenuta è la terza vittoria dopo quelle del 2017, e del 2024, la prima con Yannick Albert come navigatore e cronometrista (la gara è di regolarità), le altre due con Jennifer Hugo. Fin dalle prime battute si è capito che nessun equipaggio tra gli iscritti alla 27ma edizione del celebre Rallye Monte-Carlo Historique era in grado di battere la coppia di belgi - partiti per l'avvicinamento da Reims giovedì - a bordo della fedele Alfa Romeo Giulia TI del 1965. Già in testa da sabato pomeriggio la Giulia TI ha dominato quattro giorni dopo, come nel 2024, sul Col de Turini aggiudicandosi le ultime due prove cronometrate.

L'edizione del 2025 è iniziata in condizioni invernali, con la neve sulle strade intorno a Valence, e si è conclusa in una giornata primaverile, tra il capoluogo della Drôme e il Principato di Monaco, passando per le Alpi dell'Alta Provenza. Al secondo posto gli spagnoli Luis Climent Asensio e Carles Jimenez Valls con una Bmw 323i, davanti agli italiani Fabrizio Rossi e Marco Frascaroli (Lancia Fulvia HF) e ai quarti classificati (a lungo in lotta per la vittoria) Giorgio Schon e Francesco Giammarino a bordo della loro piccola Austin Mini Cooper S.