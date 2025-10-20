Rallye Sanremo: emozioni a non finire. Crugnola chiude al comando, ma un Super Basso vince il titolo

Rien ne va plus! Dalla roulette di Sanremo è uscito il numero 1, corrispondente alla Skoda Fabia RS di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sono Campioni d’Italia per la quinta volta. È bastato il secondo posto al 72° Rallye Sanremo al pilota di Cavaso del Tomba, che insieme al navigatore senese è tornato a festeggiare il titolo tricolore a quattro anni di distanza dall’ultimo centrato nel 2021, anche in questo caso al volante della Skoda Fabia preparata dal team veneto Delta Rally, con i colori della Movisport.

mai lineare nell’interpretazione di “Giando”. In vantaggio di pochi punti alla vigilia, nelle varie combinazioni dove piazzarsi secondo alle spalle di Crugnola per cucirsi lo scudetto sulla tuta. E così è stato, grazie alla grandissima esperienza maturata in tanti anni di rally che gli hanno regalato il titolo tricolore e due volte anche l’europeo.

“Non è stata affatto semplice - ha dichiarato Basso, visibilmente commosso al fine dell'ultima prova speciale - guidare in questa situazione non lo è mai. Abbiamo perso troppi secondi nella prima prova del giro, dopo abbiamo dovuto spingere un po', perché Andolfi era attaccato. Alla fine dovevamo solo chiuderla. Fidatevi che non è semplice correre in questa situazione, queste strade sono l’università dei rally, guidare qui non è mai facile, è un percorso molto tecnico. Sono veramente felice per questa vittoria, la dedico tanto a me stesso perché ci ho creduto molto dopo il Ciocco. La dedico alla mia squadra, al mio navigatore e a Pirelli che ci hanno permesso di realizzare tutto questo”.

Vittoria amara con 9.8’’ su Basso-Granai invece per Andrea Crugnola e Pietro Ometto sulla Citroen C3, che nonostante il loro primo successo a Sanremo, il quarto in campionato, chiudono comunque la stagione in seconda posizione generale per il CIAR Sparco. Un finale di gara estremamente emozionante che, a fine dell’ultima SS12 “Semoigo-Bajardo”, ha visto il campione uscente Crugnola passare simbolicamente il testimone a Basso con un abbraccio e grande sportività, in pieno spirito rallistico: "abbiamo finito con una vittoria - ha commentato Crugnola - è una notizia positiva. Onore a Giandomenico e Lorenzo per aver vinto il titolo, noi ci abbiamo provato fino all'ultimo. Probabilmente quest'anno, come equipaggio, abbiamo commesso un po' troppi errori. Ringraziamo la squadra che non ci ha fatto mancare nulla. Ringraziamo i partner, il nostro entourage, i tifosi. Ci riproveremo il prossimo anno."

anche Fabio Andolfi con Marco Menchini, terzi su Skoda Fabia a 16.5’’ da Crugnola-Ometto. Un risultato che consegna così anche il terzo posto finale in campionato al pilota ligure, in virtù del punteggio coefficiente 1,5 assegnato nell’ultima tappa tricolore.