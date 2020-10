Rallylegend, la festa dei rally è servita. A San Marino tanto pubblico e protagonisti d'eccezione

SAN MARINO - San Marino non è solamente la Repubblica del Titano, ma per gli appassionati delle gare su strada è soprattutto la patria del Rallylegend. Manifestazione motoristica giunta alla sua diciottesima edizione. Un'evento di caratura internazionale, a cui partecipano sempre piloti di altissimo livello, ma soprattutto vetture che altrimenti sarebbero destinate ai musei. Anche quest'anno la gara sammarinese si è confermata una vera festa dei rally. Nonostante la pandemia, non è mancato lo spettacolo e di conseguenza i suoi protagonisti. Tanto che Ford ha scelto proprio la vetrina del Rallylegend per mostrare al pubblico l'ultima nata del reparto Ford Performance: la nuova Ford Puma ST. Vettura che sarà nelle concessionarie italiane a partire da novembre, ad un prezzo intorno ai 30.000 euro. Padrino di tale debutto il campione americano dei traversi Ken Block, al via del Rallylegend con la sua Ford Escort Cosworth, iscritta al rally nella categoria Myth, in coppia con il navigatore italo americano Alex Gelsomino. Il driver a Stelle e Strisce ha dominato la propria categoria, vincendo la gara dopo tre tappe di prove speciali.

Nella classe invece riservata alla WRC ha dominato un'altra Ford. Si tratta della nuovissima Ford Fiesta WRC Plus guidata dal francese Adrien Formaux, in coppia con Renaud Jamoul, sempre più veloce con la vettura ufficiale del team M-Sport. Tra le “Historic” sono Marco Bianchini in coppia con Giulia Paganoni a primeggiare con la loro Lancia 037. La classifica riservata invece alle “Heritage” vede in testa Enzo e Luca Battiato, su Lancia Fulvia Hf in livrea Marlboro. Spazio anche alle leggende del rally, con piloti del calibro di Miki Biason al volante di una Lancia Stratos, e di Ari Vatanen, a bordo di una Escort Cosworth. Un tripudio di auto e appassionati che guarda già alla gara del 2021, con il prestigioso endorsement di Jean Todt, Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobilismo, che ha voluto essere presente nella Repubblica di San Marino a sostenere Rallylegend, e con il plauso da parte di Michèle Mouton, ispettrice safety per la FIA.