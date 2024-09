Red Bull abbandona i piani per livree speciali nei GP di Singapore e Stati Uniti per problemi di peso

Il Team Red Bull di F1 ha deciso di abbandonare i piani per le livree ispirate ai fan per i Gran Premi di Singapore e degli Stati Uniti per problemi di peso extra delle nuove verniciature. «Purtroppo quando siamo arrivati ​​alla fase di test di come alcuni design Rebl Custms potrebbero apparire, nella vita reale, sulla RB20, abbiamo scoperto che la vernice utilizzata per creare queste livree personalizzate per le auto complete aggiungeva un peso imprevisto e indebito alla carrozzeria della RB20», ha affermato Red Bull in una nota. Il team aveva invitato i fan sui social media a ideare design che sarebbero stati utilizzati nelle gare in Gran Bretagna, Singapore e Stati Uniti questa stagione.

I vincitori avrebbero potuto vedere le loro idee realizzate sulle auto guidate dal tre volte campione in carica Max Verstappen e Sergio Perez e avrebbero anche assistito alle gare come ospiti speciali. Il primo design è stato utilizzato a Silverstone all'inizio di quest'anno, ma la Red Bull ha deciso di cambiare i propri piani prima del Gp di Singapore di questo fine settimana, in mezzo a una lotta serrata con McLaren e Ferrari per i campionati costruttori e piloti. Secondo il portale di notizie Autosport, è stato scoperto che la verniciatura ha aggiunto circa un chilogrammo di peso alla vettura, il che potrebbe portare a una perdita di 0,03 secondi al giro. Verstappen guida la classifica piloti con 59 punti di vantaggio su Lando Norris, ma la Red Bull è seconda nel campionato costruttori dietro alla McLaren.