Red Bull, Albon a fianco di Verstappen anche l'anno prossimo. La Toro Rosso conferma Gasly e Kvyat

AUSTIN - Per Alexander Albon il sogno può continuare. La Red Bull non ha avuto dubbi e l'ha confermato al fianco di Max Verstappen anche per il 2020: "E' incredibile quello che mi è accaduto in questi ultimi 12 mesi. Ho lavorato tanto per raggiungere questa posizione, ma mi sembra tutto così surreale...". Albon , 23 anni, ha raggiunto la F1 quest'anno entrando a sorpresa nella "manica" di Helmut Marko dopo il terzo posto conquistato nel campionato di F2 del 2018. Con la Toro Rosso si è adattato velocemente e quando Pierre Gasly, quest'anno salito sulla Red Bull dopo l'apprendistato col team faentino, non ha convinto Christian Horner e lo stesso Marko, prima di Spa si è verificato il cambio: il francese è tornato alla Toro Rosso, Albon è stato promosso in Red Bull nonostante la poca esperienza, avendo disputato appena 12 Gran Premi fino a quel momento, ma offrendo buone impressioni.

Il ragazzo nato a Londra e di forti origini thailandesi (la madre), non si è fatto impressionare ed ha iniziato a collezionare una serie importanti di risultati. Da Spa ad oggi, ha concluso tutte le gare ottenendo un quarto posto a Suzuka (suo migliore piazzamento 2019), poi per quattro volte ha terminato quinto e una volta sesto tanto da ottenere più punti di Verstappen in quelle sette corse affrontate con la RB15. Giusto dunque, confermarlo ed attendere la sua ulteriore crescita, progressione, nel 2020. Se non avverrà, poco male, sarà rispedito in Toro Rosso e magari in Red Bull tornerà Gasly...

La Toro Rosso invece, ha confermato Pierre Gasly e Daniil Kvyat per la stagione 2020. Nessuna novità particolare dunque, nessun colpo di scena, nessuna carta a sorpresa giocata da Helmut Marko. Si va avanti nella continuità con Gasly che nonostante le recenti belle prestazioni con la monoposto del team faentino, non si è guadagnato il ritorno nella squadra principale Red Bull. Poco male, tutto potrà accadere nel 2020. Dunque, una bella notizia per il team principal Franz Tost che non avrà, una volta tanto, un debuttante, ma due piloti esperti. Gasly, 23 anni, ha disputato a oggi 45 Gran Premi di cui 12 con la Red Bull. I suoi migliori risultati in gara sono stati due quarti posti, a Sakhir 2018 e a Silverstone 2019, quest'ultimo con la RB15.

Il francese avrà modo di rifarsi l'immagine con calma e di riconquistare Marko: "Voglio ripagare la squadra per la fiducia ottenuta dando il meglio di me stesso. Toro Rosso sta migliorando di anno in anno e sono felice di far parte di questo viaggio", ha commentato Gasly. Kvyat , 25 anni, può tirare un bel sospiro di sollievo. Alla fine del 2017 era fuori dalla F1, bocciato dallo stesso Marko che l'ha recuperato ed ora è una pedina importante del gruppo Red Bull. Con 91 Gran Premi disputati, il russo sta vivendo una seconda fase della sua carriera culminata con il terzo posto ottenuto a Hockenheim lo scorso luglio: "Mi trovo bene alla Toro Rosso, ci capiamo al volo, così è facile capire ciò di cui ognuno necessita. Abbiamo conquistato grandi cose insieme, come il podio in Germania, così spero di vivere una stagione entusiasmante nel 2020".