Red Bull apre la stagione svelando la monoposto 2026, Verstappen: «Le nuove regole sono una sfida intrigante, non vedo l'ora»

E' la Red Bull la prima scuderia di punta a presentare la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026. «Con il motore nuovo, ci vorra' del tempo: ma sono molto curioso e non vedo l'ora», ha detto Max Verstappen da Detroit, dove il team ha presentato livrea (un blu piu' scuro, come nelle prime corse) e piloti in omaggio al nuovo partner, Ford. Sotto i soffitti a volta dell'ex stazione centrale del Michigan di Detroit, un gioiello architettonico Beaux-Arts,i nuovi modelli sono stati presentati meno di due mesi dall'inizio della stagione in Australia, il 7 marzo. Sul palco, con Verstappen, il team principal Laurent Mekies, e il nuovo pilota, il parigino Isack Hadjar, in arrivo dalla Racing Bull.

A parte alcune modifiche estetiche, le vetture dovranno rispettare i nuovi regolamenti tecnici che le renderanno più piccole e leggere. Il motore, già ibrido dal 2014, avrà un maggiore apporto di energia elettrica e l'utilizzo di carburanti cosiddetti «100% sostenibili». La Red Bull, che fino ad ora si era affidata a Honda, ha scommesso nel 2023 di sviluppare un proprio motore per il 2026 in partnership con il colosso automobilistico Ford, che torna così in F1, ventidue anni dopo il suo ritiro. «Siamo di fronte al più grande cambiamento regolamentare nella storia della Formula 1 moderna», ha detto Mekies. «Inizialmente mi prenderò del tempo per adattarmi durante i giorni di test. La motivazione è molto alta», ha aggiunto Verstappen.