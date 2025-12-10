Red Bull, è ufficiale si è dimesso Helmut Marko: «I 20 anni trascorsi alla RB un viaggio straordinario e di grande successo»

Dopo un ventennio di trionfi, intuizioni e anche polemiche si chiude l'era di Helmut Marko alla Red Bull. Le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e confermate dallo stesso dirigente austriaco a margine del GP di Abu Dhabi si sono trasformate in realtà. L'82enne di Graz si è ufficialmente dimesso dal suo ruolo di superconsulente. La conferma è arrivata da un comunicato ufficiale diffuso da Red Bull GmbH, l'azienda che controlla tra le altre anche il team di Formula 1. «Sono coinvolto nel mondo degli sport motoristici ormai da sessant'anni e gli ultimi vent'anni trascorsi alla Red Bull sono stati un viaggio straordinario e di grande successo - ha dichiarato Marko, che nella sua precedente carriera da pilota aveva conquistato anche una 24 ore di Le Mans con Porsche nel 1971 - È stato meraviglioso poter contribuire a plasmare e condividere questa esperienza con così tante persone di talento.

Tutto ciò che abbiamo costruito e realizzato insieme mi riempie di orgoglio - ha proseguito il consulente austriaco, che è stato in questi anno lo scopritori di campioni come Vettel e Verstappen, che hanno portato alla Red Bull 8 titoli Piloti in due, ma anche dei vari Ricciardo, Sainz, Gasly, Buemi, Kvyat fino ad arrivare ai nomi più recenti, come Hadjar e Lindblad - il fatto di aver mancato per un soffio il campionato mondiale in questa stagione mi ha commosso profondamente e mi ha fatto capire che ora è il momento giusto per me, personalmente, di chiudere questo capitolo molto lungo, intenso e ricco di successi».