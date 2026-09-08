Red Bull, Hadjar salta anche Gp Spagna a Madrid, Lawson ancora al suo posto. Tsunoda resterà in Racing Bulls

Isack Hadjar salterà anche il Gp di Formula 1 in Spagna a Madrid. Il francese della Red Bull non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso sinistro che lo aveva già costretto a saltare Zandvoort e Monza. Al suo posto ci sarà ancora Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda resterà in Racing Bulls. «Dopo aver guidato per la Red Bull a Zandvoort e Monza, Liam - spiega la Red Bull in un comunicato - correrà al fianco di Max anche nel GP di Spagna a Madrid. La decisione è stata presa mentre il recupero di Isack continua a procedere positivamente. Anche se non è ancora pronto per tornare al volante, sarà a Madrid per supportare la squadra. Tutti in Red Bull non vedono l'ora di riaccogliere Isack in pista molto presto». Il weekend di Madrid è in programma dal 10 al 13 settembre.